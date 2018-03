Ha-Ash conquista con pasión el Auditorio Nacional

El dueto interpretó cada uno de sus éxitos ante un recinto abarrotado

Arturo Arellano

Las hermanas Hanna y Ashley, desde su aparición en la industria musical, se han dedicado a cumplir sus sueños y se enamoran tanto de ellos, que se dan el lujo de repetirlos, es por ello que de nueva cuenta se presentaron en el Auditorio Nacional para interpretar cada uno de sus éxitos, desde “Estés donde estés”, hasta “30 de febrero”, su mas reciente producción discográfica, con la que seguramente refrendarán su posición como el dueto femenino favorito en lo que a la música romántica y el pop se refiere.

Su velada de ensueño comenzó poco después de las 21:00 horas, cuando las luces del Coloso de Reforma se volvieron tenues y segundos después se dejaron ver en las pantallas las figuras de las hermanas que dan vida a Ha-Ash, mismas que sin premura arrancaron con la interpretación de “Estés donde estés”, “De dónde sacas eso” y “Amor a medias no es amor”, acompañadas de cinco músicos, una gran producción lumínica y un audio impecable.

La primera en hablar con el público fue Hanna: “Buenas noches México, para nosotras es un privilegio estar en el Auditorio Nacional, es un día especial, es el arranque de nuestra nueva gira y qué mejor que hacerlo en casa, en nuestro México querido”. A lo que Ashley agregó: “Buenas noches, como dijo Hanna, estamos agradecidas, ojalá tengan una noche inolvidable. Hanna y yo prometemos ponerlo todo, pero ustedes también. Mi mamá me dijo que no se le desea mal a la gente, pero hay veces que se lo merecen, así que ésta que sigue es dedicada a aquellos que les hicieron muy mal” y cantaron “Ojalá”.

Los miles de fanáticos que se dieron cita respondieron a la brevedad con gritos ensordecedores, silbidos, aplausos, y nadie volvió a tomar su asiento. Las siguientes en su repertorio fueron “Me entrego a ti”, “Qué hago yo”, “Te dejo en libertad”, “Ex de verdad” y el que da nombre a la gira “100 años”. Acto seguido Ashley agregó “si están sufriendo de un mal amor, es muy normal que vayan y tomen unas copas, pero no lleven su celular, normalmente suelen suceder unas llamadas de las que se van a arrepentir” e interpretaron “Dos copas de más”.

Hanna, más despejada que su hermana en el tema del desamor, dijo: “no hay sentimiento mejor que regresar a casa, porque es gracias a todos ustedes tenemos un escenario que pisar, muchas gracias por regalarnos esta noche maravillosa. Los amamos y continuaron con “Sé que te vas”, “Todo no fue suficiente”, “Qué me faltó”, “Si pruebas una vez” y “No pasa nada”, dejando un ambiente de melancolía y emoción entre los fans, que oscilaban entre los 15 y 25 años de edad. Así se llegó a la recta final de este concierto, cargado de emociones, quizá más inclinadas hacia el desamor y las hermanas abandonaron el escenario, en una salida en falso que no duró mucho, ante el grito de “otra, otra” de parte de su público que les pedia regresar. Y así lo hicieron para interpretar “Perdón, perdón” y “Odio amarte”, con las que cerraron su show, entre aplausos, serprentinas, luces y la emoción entre ellas y sus fans.