AMLO pide a Marina pruebas de que narco interviene en proceso

Afirma que él no ha visto injerencia

Andrés Manuel López Obrador pidió a los mandos de la Marina presentar pruebas de la injerencia de capos del crimen organizado, que están a favor de candidatos para los comicios de julio entrante.

“Yo ando abajo y sin protección, no traigo guardaespaldas, y recorro todo el país, y sé lo que está sucediendo en todo México (…) y no he visto eso que ellos están denunciando, a lo mejor tienen ellos pruebas, que las presenten, y sería mejor que no se dieran estos casos, esas asociaciones delictuosas”, aseguró.

Luego de reunirse en Sonora con militantes de Morena, el tabasqueño destacó que tanto el Ejército como la Marina son instituciones muy importantes para el país y ofreció respetarlas en caso de llegar a la Presidencia.

“Los soldados son pueblo uniformado, los marinos también, son leales a las instituciones y van a ser respetuosos de la decisión que va a tomar el pueblo de México, van a ser respetuosos de la democracia.

“También les digo, pero esto off the record, que no se sepa, los soldados y los marinos, en su mayoría, van a votar por ya saben quién”, aseveró el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

En Hermosillo, también se refirió a la selección de los secretarios de la Defensa como de la Marina, y adelantó que en su momento pedirá a los mandos actuales ternas y se tratará de un general y un almirante en activo y no serán externos.

“Nada más que no se excluya, que se haga un análisis, una revisión, una selección profesional, en su momento se les va pedir a ellos que presenten ternas para que no haya necesidad de que se presenten ternas de cuatro como decía don Adolfo Ruiz Cortines, porque también hay termas de cuatro”, dijo.

Promete generar condiciones para inversión

Previo a una reunión con empresarios de diversas regiones de Sonora, planteó que los inversionistas no van a tener ningún problema para desarrollar sus proyectos.

“Se va a respetar a los inversionistas”, enfatizó el aspirante a la Presidencia de la República,

Va a haber un auténtico estado de derecho, no se va a afectar a inversionistas, sino al contrario, se van a crear condiciones para que haya más inversión privada nacional y extranjera.

López Obrador, quien estuvo acompañado del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, destacó que “no tiene por qué haber nerviosismo”.

Por otra parte, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia manifestó que de ganar las próximas elecciones presidenciales, habrá respeto a la prensa para que pueda llevar a cabo su trabajo en absoluta libertad.

Respecto a la legalización del uso lúdico de la marihuana en México, expuso que se analizarán todas las propuestas, “no descartamos nada, todas las propuestas, porque lo más importante es conseguir la paz”.