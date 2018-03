¿De qué hablaron las “tocayas”?; ¿alianza PRI-MOR?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Flores Ávalos presenta paquete para proteger poder adquisitivo y fomentar ahorro

Poco más de un centenar de mujeres se reunió en las instalaciones de un conocido diario de circulación nacional y desde luego, no podían faltar las candidatas al gobierno de la Ciudad de México, por la coalición “Por la CDMX al Frente”, Alejandra Barrales Magdaleno y por Morena, Claudia Sheinbaum.

Para evitar cualquier tipo de comentario, los organizadores del acto cuidaron mucho sentar en la mesa principal a las dos o bien, a una de ellas y a la otra no. Sin embargo, en la segunda mesa más importante, fue ubicada Barrales, mientras que a la ex delegada en Tlalpan, la mandaron por ahí de la mesa número seis.

En la mesa dos, estaba muy cerca de la ex dirigente perredista, la líder de Morena, Yeidckol Polevnsky, que al ver que su candidata había sido relegada, de inmediato se levantó para pedir auxilio a la gente encargada de la política y hacer lo posible para que la Sheinbaum fuera cambiada de lugar a la mesa dos.

Cuando Polevnsky avisó, supuso que el sí era automático y prácticamente corrió a traer a la abanderada morenista pero, ¡oh, sorpresa!, que los organizadores le dieron a otra de las mujeres cercanas a Andrés Manuel López Obrador, un palmo de narices, pues, palabras más, palabras menos, le advirtieron que no podía cambiar los lugares a su antojo.

Entonces, sin poder disimular su enojo, a Yeidckol no le quedó más remedio que regresar a la ex delegada en Tlalpan al sitio que previamente le había sido asignado y pues ni modo… No obstante, Claudia Sheinbaum no perdió el tiempo y estuvo sentada muy cerca, ni más ni menos que de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

Las “tocayas”, estuvieron conversando por largo tiempo pero casi, casi, susurrándose al oído, para que nadie más las escuchara, lo que no dejó de llamar la atención, más aún si consideramos que en los corrillos políticos, corre la versión de que el PRI y Morena, en una escena antes nunca imaginada, –ni siquiera de lejos–, habrían tenido acercamientos porque, en esta hipótesis, le estarían apostando a desarticular (por llamarlo de algún modo), al Frente, conformado por el PAN, PRD y MC. Ya hasta han bautizado dicha alianza como PRIMOR.

Lo anterior, no deja de llamar poderosamente la atención ya que en días pasados, el propio candidato del PRI al gobierno capitalino, Mikel Arriola, se fue duro contra Sheinbaum y le sacó “varios trapitos al sol” en su contra.

Por cierto, los dirigentes nacionales de este partido, Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado, estuvieron como invitados de honor en el registro de Barrales Magdaleno, un acto en donde pudo calibrar la fuerza que va adquiriendo la ex líder del partido negro-amarillo, o sea, se reitera la tesis de que como dice el refrán, “caballo que alcanza, gana” y la perredista ya está muy cerca de Sheinbaum, mientras que ésta última, sólo le apuesta a la marca que se ha ido forjando a pulso López Obrador durante sus 18 años de campaña.

También asistieron los dirigentes en la CDMX de los referidos partidos: Mauricio Tabe, Raúl Flores y Octavio Rivero así como otros distinguidos perredistas como Héctor Serrano, líder de la corriente del sol azteca, Vanguardia Progresista. Igualmente estuvo Salomón Chertorivsky, mientras que el doctor Armando Ahued, se disculpó por no encontrarse en la Ciudad.

MUNICIONES

***El martes pasado, se presentó en el pleno del Senado de la República un conjunto de iniciativas trascendentales para los mexicanos, cuyo objetivo central es proteger el poder adquisitivo de las familias e impulsar una cultura de ahorro seguro.

Se trata de un paquete de reformas históricas en materia fiscal, monetaria y al sector financiero que presenta el senador panista Héctor Flores Ávalos, que por sus alcances (nunca antes previstos) permitiría a todos los mexicanos enfrentar con solvencia, devaluaciones, periodos inflacionarios, etapas de negociación de acuerdos comerciales y otras eventualidades que llegaran a presentarse en el entorno financiero del país.

Además de proponer que las cuentas de ahorro no sean sujetas a retención de impuestos cuando tengan intereses nominales positivos, pero intereses reales negativos y de estimular las aportaciones que realizan los patrones a los fondos de ahorro de los trabajadores, haciéndolas deducibles.

*** El paquete de reformas que el senador Flores Ávalos presentó ante la Cámara Alta, prevé acciones que pueden considerarse impostergables, como por ejemplo: promover el uso de monedas de plata como fondo de ahorro a fin de preservar el valor frente a la inflación. Que se brinden estímulos para ahorrar vía aportaciones complementarias y voluntarias en Afores, y en los planes personales de retiro.

Además, en lugar de que los recur8sos de cuentas inactivas sean confiscados por el gobierno, como ahora ocurre, que sean utilizados para mejorar la infraestructura financiera a favor de los ahorradores y cuentahabientes en general.

*** De aprobarse estas reformas a la ley, sin duda contribuirán a impulsar una verdadera y eficiente cultura del ahorro personal y familiar, garantizando absoluta seguridad en el resguardo de su patrimonio. Esta legislación que promueve el ahorro es impostergable para brindarle mejores perspectivas a las generaciones presentes y futuras de mexicanos.

***Marco del Toro ya no es abogado del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dijo que lo hizo por el bien de su causa y dejándole un expediente sólido, “en armonía con él y con muy buena relación”. Los dos se cartearon e intercambiaron pura cordialidad. ¿Será?, porque el caso es que en el colectivo ha permeado la idea de que del Toro dejó la defensa del ex gobernador por presiones. El nuevo abogado del veracruzano es Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, que ahora utiliza toda su energía y tiempo en defender a otro ex gobernador en problemas: César Duarte Jáquez. En el pasado, dicho abogado defendió al general Tomás Ángeles Dajahuare.

