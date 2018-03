Descobijan al sistema

Desde el portal

Ángel Soriano

Santiago Nieto, ex fiscal Electoral, aseguró teme por su vida luego de haber denunciado un intento de cohecho a cambio de su silencio por el caso Odebrech y la participación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso de corrupción; en tanto la sociedad reaccionó indignada luego de que la PGR exoneró al ex gobernador priísta, César Duarte, de las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, en Chihuahua, en tanto arrecia la campaña de desprestigio contra el mayor opositor al sistema, Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

A unos días del inicio de las campañas para diversos puestos de elección popular, la bandera de la impunidad-corrupción-inseguridad que recorre el país y corroe el sistema, parece que no interesa a la cúpula priísta y a las instituciones, pues se siguen empleando los mismos métodos de siempre, que funcionaron y fueron eficaces en otros tiempos, pero hoy todo ha cambiado y, en el caso de Ricardo Anaya, se ve como éste toma video con su celular a sus agresores, incluso despoja de una pancarta de protesta a una persona.

La misma PGR documentó con cámaras de vigilancia la actitud del panista y sus abogados en las instalaciones de la dependencia, mismas que divulgó al considerarlas desfavorables para el queretano y sus seguidores. No repararon en que incurrían en varios delitos –aun cuando la PGR es, por Ley, representante legal del gobierno federal-, como las de filmar y difundir testimonios en una indagatoria y utilizar recursos públicos para desprestigiar a un actor político.

Santiago Nieto, a su vez, acusa al mismo sistema de extorsión, de pretender comprar su silencio y complicidad, hecho que rechazó, al no estar de acuerdo con la forma de cómo se conducen las instituciones de impartición de justicia y, tampoco, hay interés en corregir las cosas. Los errores en el manejo de estos asuntos tienen ya repercusiones para los candidatos priistas, pero parece ser que no interesa la opinión ni la exigencia ciudadana de terminar con la impunidad ni la corrupción. Así de confiado está el sistema…

TURBULENCIAS

Afecta mala imagen: Novelo

Gonzalo Novelo Luján, nuevo presidente (2018-2020) de la Asociación Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, AMPROFEC A.C., reconoció a Edward Kelley por el trabajo realizado al frente de la Asociación en los últimos dos años, y pidió a las autoridades involucrarse de manera decidida en este sector, trabajar en equipo para desarrollar una estrategia en común con una visión compartida”, pues nada servirá si no se cuenta con las condiciones de seguridad para que las grandes empresas y consorcios internacionales sigan considerando a México como el mejor lugar para el desarrollo de su reunión anual o para la exhibición de sus servicios y productos. “Las alertas que emiten algunos países para avisar a sus ciudadanos sobre el peligro que representan algunas regiones en el país por la delincuencia, se han convertido en un factor que genera una mala imagen de México. Esto desalienta la realización de más eventos en territorio nacional, hecho que nos preocupa y afecta”, precisó Novelo Luján…La alcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Ana Balderas comentó que la Expo Empresarial 2018 es el evento más representativo para los atizapenses, pues más de 70 empresas ofertan descuentos significativos para la economía familiar por lo cual seguirán trabajando arduamente para reactivar la economía regional, acudieron Arturo Beteta del Río, Presidente de COPARMEX Metropolitano, Antonio Díaz, presidente de Canaco división Tlalnepantla, Atizapán y Nicolás Romero y Oscar Moreno, director de Desarrollo Regional del Instituto Mexiquense del Emprendedor.

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com