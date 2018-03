¿Lo que usted diga, jefe?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Desde el momento en que AndManuel López Obrador tuvo la ocurrencia de decir ante los banqueros: “A ver quién amarra al tigre”, ante una eventual ola de protestas si el próximo 1 de julio no le va como espera, sus adversarios no le han dado punto de reposo, aunque él ha adoptado una actitud de “me importa poco lo que opinen”.

Y por si no fuera suficiente, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena al gobierno de la CDMX, abonó a las críticas con una advertencia igual que López Obrador, es decir, también habló del “tigre”.

Sobre el tema, el presidente del PRD en la CDMX, Raúl Flores, reconoció que aunque sí son capaces (AMLO y Sheinbaum) de armar lío, “no lo permitiremos”, advirtió.

El diputado Flores lamentó que la candidata a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, se limite a repetir las posturas de su líder López Obrador y anticipe su derrota con la amenaza de que “soltará al tigre” en la ciudad en caso de que ella pierda la próxima elección. Destacó el legislador que la actitudes de Sheinbaum “deja en claro que no es ella quien está contendiendo contra la abandera del PRD, Alejandra Barrales, al anularse como candidata con eso de imitar y obedecer a su dirigente utilizando un lenguaje descalificador, agresivo y a la defensiva, advirtiéndonos a todos los habitantes de la capital que la vamos a pasar muy mal si Morena no gana”.

El diputado dijo que es penoso que Sheinbaum se la pase repitiendo lo que otro dice por no contar con una trayectoria, ni una historia propia, pues siempre ha vivido a la sombra del político tabasqueño. Agregó que “la candidata de Morena debería saber que en la capital hace 20 años desterramos las amenazas autoritarias y los fraudes electorales de tradición priísta, pues el PRD llegó precisamente para instaurar una verdadera sociedad libre y democrática en la Ciudad de México”.

Dijo que Sheinbaum debe poner en perspectiva lo que significa “soltar al tigre”, porque si se trata de asustar a los capitalinos, los morenistas ya nos asustaron suficiente con lo que han sido capaces de “soltar” en Tláhuac con el narco; en Xochimilco y Azcapotzalco con total desgobierno; en Cuauhtémoc con inseguridad y cientos de obras corruptas e irregulares, y en Tlalpan con desarrollos monstruosos ilegales y con decenas de escuelas en riesgo de colapsarse.

Finalmente, Flores señaló:

“Estamos cansados de ese tipo de expresiones y de amenazas, tenemos que ponerles un hasta aquí a los amagos como los que hacen ella y López Obrador, porque ya sabemos que sí son capaces de hacer un caos en la ciudad y en todo el país, por eso debemos rechazar sus amenazas desde ahorita y no permitir que quieran meternos miedo incluso antes de la contienda electoral”. Pero esto no se va a detener. Esto apenas empieza y lo mejor (o peor) está por venir.

POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Ayer jueves, al iniciar lo que será el último periodo ordinario de sesiones, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó regresar al gobierno de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto para expedir el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 2016-2030. Lo anterior es con la finalidad de que el Ejecutivo local enriquezca la propuesta y se garantice una mejor calidad de vida para quienes habitan la ciudad, siguiendo los principios de equidad, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

La decisión de retornar la iniciativa derivó de amplias reuniones de trabajo de los diputados con la sociedad civil, especialistas en la materia, universidades, organizaciones vecinales, así como integrantes de los pueblos y barrios originarios. En la sesión de apertura del Segundo Periodo del Tercer Año de Ejercicio, la diputada Margarita Martínez Fisher, a nombre de las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, argumentó que después de amplias discusiones en el órgano parlamentario, recepción de opiniones de diversos sectores de la sociedad y mesas de trabajo, se tomó la decisión de devolver el documento al GCDMX con observaciones propositivas. La legisladora señaló: “Las comisiones planteamos regresar al gobierno un dictamen con propuestas. No estamos diciendo no; estamos diciendo cómo sí queremos un desarrollo en la capital y que sea transitorio, que haya un mejoramiento sensible y efectivo para los ciudadanos. Pretendemos generar un modelo alterno responsable”. En la elaboración del dictamen -discutido ayer-, las comisiones unidas tomaron opinión de diversos sectores de la sociedad; se elaboró un estudio técnico jurídico a la Iniciativa del Programa con la finalidad de fortalecer las propuestas de soluciones o de cómo hacer frente a los problemas de agua, pérdida de áreas verdes en suelo urbano y en suelo de conservación, así como la homologación de zonificaciones o áreas de gestión ambiental. De acuerdo con el documento elaborado en las comisiones y aprobado por el Pleno, se establece que el equipamiento urbano es otro de los temas que debe ser considerados como condiciones por sí misma de la transformación de la ciudad hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable y resiliente.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

Al hacer un posicionamiento con relación al dictamen, el diputado de Morena, David Cervantes Peredo, destacó que el programa de referencia es uno de los temas más importantes para la VII Legislatura, así como de la agenda de discusión de los órganos de gobierno de la ciudad.

lm0007tri@yahoo.com.mx