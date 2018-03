Kenya Saiz asegura “La loca no soy yo”

La cantautora mexicoespañola presenta su nuevo disco, cargado de letras de empoderamiento y amor propio

Arturo Arellano

Kenya Saiz es una cantautora mexicoespañola, quien anteriormente formó parte del dueto Kenya & Kat; sin embargo, ahora en una faceta como solista está presentando su nuevo material discográfico “La loca no soy yo”, en el que incluye canciones de amor y desamor, pero más encaminados hacia un amor personal, ya que la artista refiere que se tiene que estar bien con uno mismo para poder expresar amor a los demás.

El disco ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, mientras que los shows se están gestionando para el segundo trimestre del año.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la cantante explicó “la respuesta está siendo increíble, la gente me está dando muy buenos comentarios en redes sociales, por eso estamos tomando la decisión de empezar a pensar en la gira, en la que vamos a llevar estas letras y sus mensajes a la mayor cantidad de lugares posibles”.

En relación al sencillo “Guerra mundial”, el primero que se desprende del disco, platicó que “habla sobre un encuentro casual y sexual, entre una pareja. Me decido a escribirla, porque quería expresar que las mujeres tenemos también libertad sexual y podemos hablar de ello, también podemos decir las cosas sin miedos ni tabúes.

“La compuse una noche de agosto al regresar de un viaje y estoy contenta, porque hasta ahora no he recibido crítica mala, pues digo las cosas desde el respeto, es una noche bonita, un encuentro y ya está. No es nada sucio”.

Asegura que lo que en su caso le distingue de otras propuestas musicales, dentro del rock pop “creo que es mi voz lo que me hace diferente, no la elegí yo, pero es algo bueno y útil. Además, creo que soy bastante honesta a mis canciones, a mis letras, a lo que escribo y canto y cuando trabajas algo de manera honesta ya sólo tienes que defenderlo”.

Y añade que es una época donde la industria del rock pop está siendo liderada por mujeres

“Es una buena señal, porque a final de cuentas, la música siempre ha sido es un mundo dominado por hombres y que ahora haya mujeres es un síntoma de que vamos por buen camino en el tema de la igualdad.

Madonna hacía locuras hace muchos años y artistas como ella abrieron la brecha para que ya no fuera tan difícil para nosotras hoy en día, de manera que tenemos la obligación de hacer cosas de calidad”.

Sobre “La loca no soy yo”, dijo: “Es un título directo, es una manera de rebelarse, porque me han llamado mucho loca, por hacer lo que quiero y dedicarme a lo que quiero, pero es una locura positiva. Pongo un montón de canciones pop rock, una balada y con temas diferentes, no tanto de amor, sino de cosas que me interesan, que me enfadan o me encantan, de amor propio, es mi forma de ver el mundo en ritmos con tintes de los ochentas. Me gustaría recrear lo orgánico en una canción, porque de pronto es frustrante escuchar una canción en la radio y no encontrar una guitarra”.

Definiéndose como “una persona libre, creo que todo lo que hago tiene un objetivo y el escenario es donde me siento auténtica”, adelanta “pronto estaremos listos para los conciertos en vivo, mientras tanto los invito a que escuchen mi disco”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.