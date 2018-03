Obey the Moon irrumpirá los escenarios de México

“Lihgtless” es el disco con el que estarán ofreciendo conciertos en nuestro país

Obey the Moon es una de las bandas de metal a seguir este año. Debutaron en el Corona Hell & Heaven Metal Fest 2016, obteniendo una gran respuesta por parte del público y no es para menos, pues en sus filas militan integrantes de reconocidísimas bandas del género que han dejado huella y han sabido marcar su propia historia.

De este modo, la historia de sus integrantes como parte de agrupaciones como Maligno, Acrostic, Operus, Tenebrarum y Republika, anteceden la calidad que prometen en los escenarios mexicanos. Y es el momento de presentar su placa “Lihgtless”, con un sonido dentro de lo que se ha categorizado como melodic death metal, está listo para no dejar impasible a nadie.

Obey the Moon nace oficialmente en 1997, inspirado en las pérdidas que los seres humanos sufrimos a lo largo de nuestras vidas y en la esperanza de encontrar un camino espiritual en un mundo caótico. Después de tres décadas, Javier Herrera -su fundador- decide darle vida a Obey the Moon, para transmitir a través de la música las diferentes texturas de los tan variables estados de ánimo y emociones vividas que nos acompañan en nuestro paso por este plano terrenal.

Así, es como Javier, Dave, David, Mauricio y Óscar, amantes de la luna y motivados por la misma creencia sobre ella, al reconocerla como un símbolo de transición, deciden rendirle tributo.

“La luna llena representa la totalidad, la plenitud, la fuerza y el poder espiritual; la luna menguante lo fúnebre, lo siniestro y lo demoníaco; la luna creciente la luz, la evolución y la regeneración”. Cada tema es un destello de vida y muerte, de luna y sol, de luz y sombra, de mar y fuego, de naturaleza y de universo infinito, que permite al escucha transmitir quienes son, arropados por la vida en camino hacia la espiritualidad, la música, pero sobre todo el poder del metal, aportando en conjunto su energía para exponer al mundo un sendero luminoso de conciencia llamado Obey the Moon.

Javier Herrera es el vocalista y guitarrista de Obey the Moon, que como tal ha formado parte en algunas de las mejores bandas de metal mexicano, tales como Acrostic, Republika y Makina y actualmente está enfocado en darle a la música de metal una perspectiva diferente. Dave Coral es el guitarrista líder de Obey the Moon y ha participado en varios proyectos a lo largo de su trayectoria. Actualmente, es guitarrista de una de las bandas más reconocidas de Latinoamérica: Maligno y catalogado como uno de los músicos más destacados en la escena mexicana.

Óscar Rangel es el bajista de Obey the Moon y se ha presentado en varios festivales alrededor del mundo, junto con el icónico guitarrista, Jeff Waters, y con la banda canadiense Annihilator. También trabaja en un nuevo proyecto, Operus. Como músico, Rangel siempre ha encontrado la manera de hacer lo que más ama: la música. David Rivera, quien funge como violinista, actualmente también toca junto a la banda Tenebrarum, de Medellín, Colombia. Un músico que inyecta su estilo en perfecta armonía, añadiendo un sentimiento de melancolía en cada canción. Mauricio Rodríguez es el baterista, que actualmente forma parte de las bandas The Mazeist de música progresiva y The Suffering de blaackned death metal. Por último, está Marianne Herrera, actriz y cantante profesional, con un don excepcional que deleita los oídos con su singular voz.

Así, las fechas de la agrupación en México se irán dando a conocer a través de sus redes sociales, mientras que el disco ya está disponible para descarga y escucha en todos los formatos.