Julieta Grajales será “La Bandida”

La actriz le dará vida en la teleserie a Graciela Olmos, primer mujer mexicana involucrada con “Al Capone” en los años cuarenta

Arturo Arellano

La talentosa actriz, Julieta Grajales, protagonizará la teleserie “La Bandida”, basada en hechos reales y producida por Sony y Teleset, en la que dará vida a Graciela Olmos, mujer conocida por gente de la vida política, espectáculo, periodistas, toreros y gente de la alta sociedad, en la década de los cuarentas y posteriores, entre ellos Maximino Ávila Camacho, Miguel Alemán, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, tríos como “Los Panchos”, Javier Solís, Diego Rivera y Pablo Neruda.

Ella tenía un burdel que los personajes mencionados frecuentaban en la calle de Durango, colonia Condesa, el cual administraba. Previo a esto, fue soldadera, esposa de “El Bandido”, general de Villa y fue también la primera mujer mexicana involucrada con “Al Capone”.

Si bien la serie aún no tiene una fecha de estreno, la actriz, concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN, en la que adelantó agunos detalles al respecto. “Es un proyecto que grabamos en diciembre pasado, se trata de una historia de una mujer, que es la primera que se involucra con “Al Capone”, la primera mexicana en hacerlo y que trafica alcohol. Sin embargo, tiene una vida muy dura y fue gran inspiración para otras mujeres, que eran sometidas y no tenían ni voz ni voto a mediados del siglo XX.

Es una historia inspiracional, porque ella estaba adelantada a su tiempo y todo lo que aquí contaremos es basado en un hecho real. Posteriormente, tiene una casa de prostitución, donde educa a las mujeres y les da estudio para que después tengan otro trabajo”. Y añade que aquel burdel era frecuentado por “empresarios, políticos y artistas en 1940”.

Sobre la creación de su personaje, asegura que “la verdad, es relativamente fácil, porque hay material en internet, libros y otras herramientas así que busqué su biografía, documentales de Graciela Olmos y me enganché, es una historia excitante para darse en la época donde fue. Creo que ya estamos preparados para conocer este tipo de historias y cambiarle a lo que generalmente hay en televisión, con las cenicientas e historias clásicas de amor, ahora la gente busca historias reales”.

“Son tres etapas de la vida de este personaje en la serie, a mí me toca la de la Revolución y a Sandra Echeverría le da vida en la parte más adulta, que es la del burdel, son tres etapas, con diferentes matices, es la parte luminosa de su historia oscura, ayudando a su familia trata de justificar sus acciones y trata de hacer el bien”.

Refiere que “ha habido mucha entrega del equipo en el tema de buscar los vestuarios, todo ha sido bastante cuidadoso y las locaciones se buscan en lugares coloniales, en Centro Histórico, Puebla, Tlaxcala, Pachuca, es un trabajo meticuloso.

El elenco está dividido entre gente de cine y televisión, así que es muy enriquecedor y retroalimentativo”.

Finalmente, dijo: “ahora estoy trabajando en una teleserie para Grupo Imagen, empezamos a grabar en enero y saldrá en mayo, sólo puedo adelantar que es una historia contemporánea y divertida con tintes de drama. Es bueno salir de un personaje de época a uno contemporáneo, no me limito como actriz y hago personajes distintos, cosas que me sumen y permitan descubrirme para agradar al público”.