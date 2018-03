AMLO afirma que sí, que anulará la reforma energética

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Por si alguien dudaba, Andrés Manuel López Obrador sí va por la anulación de la reforma energética.

Y por la educativa y la cancelación del aeropuerto, y prácticamente por todo lo que se ha reformado en esta administración.

Lo de la energética lo confirmó el sábado al subir un video para dar respuesta a un comentario del presidente Enrique Peña Nieto, quien al encabezar el viernes el 80 Aniversario de la Expropiación Petrolera, afirmó que en las elecciones presidenciales del 1 de julio está en juego la cancelación o la continuación de esta reforma.

Enojado a pesar de que dijo que no lo estaba, López Obrador acusó al mandatario de no cumplir su promesa de no meterse en las elecciones. Y en el video insistió en que no va a caer en ninguna provocación.

¿El Presidente Peña Nieto buscaba provocarlo al decir que en las elecciones se jugará la cancelación o la continuación de la reforma energética?

Lo interesante de todo es que en su video subido fast-track a redes sociales por AMLO, casi inmediatamente después de la declaración de Peña Nieto, el tabasqueño se fue a fondo:

“… sólo comentarles que vamos a rescatar el petróleo, a rescatar la industria eléctrica, lo vamos a hacer en el marco de la legalidad, no vamos a cometer ninguna arbitrariedad, lo único de que los recursos naturales del país van a ser para el beneficio de los mexicanos, y no va a haber gasolinazos, eso sí se los puedo garantizar… ni va a aumentar la luz, ni va a aumentar el gas como ha venido sucediendo en este sexenio…

“No hay ninguna justificación para que aumenten los precios de los energéticos… nuestro país tiene petróleo, y estamos comprando las gasolinas por el negocio que tienen los huachicoleros de arriba… todo eso se va a acabar, se va a terminar, vamos a cambiar las cosas…”

Obvio: para AMLO “rescatar” es revertir la reforma. ¿O no?

Pues sí, dirán algunos: falta que gane. Pero él está convencido de que ahora sí la tiene en la bolsa. Tan convencido está, que no cesa de adelantar perdones, repartir amnistías, y anunciar anulaciones del paquete de reformas estructurales, especialmente la energética.

La que seguiría sin duda si gana, será la educativa y luego las otras 10 que forman el paquete de 12 que surgieron del Pacto por México, y en las que están, la de Comunicaciones, la Hacendaria y Fiscal, etc.

Lo adelantó el WSJ

Todo lo que hoy confirman AMLO y los suyos, lo adelantó el 12 de este marzo The Wall Street Journal en un reportaje firmado por Robbie Whelan.

Ahí, con base en declaraciones de cercanos al tabasqueño y con analistas, adversarios y especialistas del sector energético, se indica que López Obrador pretende congelar todo lo referente al proceso de intervención de capitales nacionales y extranjeros en Pemex.

Un proceso que mantiene comprometida una inversión por sobre los 200 mil millones de dólares y proyectos de desarrollo en múltiples campos con la perspectiva de crear cientos de miles de empleos.

Y no solo eso. En su reportaje The WSJ afirma que López Obrador pretende cancelar todas las exportaciones de petróleo mexicano a EU y las importaciones de gasolinas desde ese país, lo que llevaría a parar prácticamente todas las refinerías estadounidenses que existen en la costa del Golfo de México.

Lo anterior se lo confirmó al periodista Whelan la diputada federal Rocío Nahale, con una licenciatura en ingeniería petroquímica, y a quien el tabasqueño ha señalado como su secretaria de Energía en caso de ganar.

La veracruzana Nahale dijo que “México se ha vuelto demasiado dependiente de Estados Unidos para obtener gasolina refinada”.

La también coordinadora de los diputados de Morena en San Lázaro, se refirió concretamente a que México importa hoy de EU el 70% de su consumo de gasolinas que asciende a 570 mil 100 barriles diarios.

“Nosotros vamos a cambiar la política energética de este país, eso es un hecho”, le adelantó Nahale a Whelan y a The WSJ.

Para confirmar que Nahale responde sólo a la voluntad de AMLO, a inicios de este mes López Obrador afirmó que “no hay ninguna razón por la cual no se produzca la gasolina en territorio mexicano”.

Es así que la conclusión de The WSJ es que de ganar esta vez la Presidencia, AMLO pondría de cabeza al sector energético mexicano, arrastrando con eso a la economía nacional a lo que era en los inicios de 1970 “cuando el país confiaba en una economía cerrada en industrias clave como la petrolera, de acero y la agricultura”.

Tiempo de revisar opciones

Es por ello que el viernes pasado el presidente Enrique Peña Nieto dijo:

“Durante los próximos meses, los mexicanos tendremos la oportunidad de valorar distintas opciones.

“La industria energética y su contribución al bienestar del país será un tema central en el debate público”.

En este contexto, afirmó, los ciudadanos “tendremos la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas”, así como los perfiles de quienes las promoverán.

“(Confrontar) los dogmas del pasado con los postulados del presente”.

Las alternativas serán: cancelar lo alcanzado, para regresar a un pasado destructivo… o continuar con la apertura y la competencia hacia un futuro prometedor.

En fin, un mini debate entre AMLO y Peña Nieto, pero con previsibles consecuencias. Y es apenas uno de los temas donde la posible llegada de AMLO a la Presidencia va a generar desde hoy fuertes tensiones sociales y políticas, y sin duda muy importantes consecuencias económicas.

Por lo pronto The WSJ no anda equivocado.

De Toluca con amor

Luego de trasladar sorpresivamente la sede de su Comisión Política Permanente de Buenavista CDMX a Toluca, el PRI aprobó ayer sin mayores trámites ni jaloneos su lista de candidatos pluris al Senado y la Cámara de Diputados.

Flanqueados por Emilio Gamboa coordinador de los senadores del PRI, por Carlos Iriarte coordinador de los diputados del tricolor y por el senador, secretario técnico del Consejo Político Nacional, el presidente y la secretaria general del tricolor, Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu condujeron la sesión en la que se decidieron sin debate alguno las listas de pluris a una y otra cámara.

Esas listas las encabezan justamente Ruiz Massieu al Senado y Ochoa Reza a la Cámara de Diputados.

En el segundo lugar para la cámara alta va el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Les siguen Vanessa Rubio –jefa de la oficina del candidato presidencial José Antonio Meade-, Beatriz Paredes, la diputada federal Carolina Viggiano y el actual diputado federal Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa.

A la Cámara de Diputados van, además de Ochoa Reza: el senador Arturo Zamora, líder de la CNOP; el ex gobernador de Durango y senador Ismael Hernández Deras; la senadora y presidenta de la junta de coordinación política del Senado, la mexiquense Ana Lilia Herrera así como el aguascalentense Augusto Gómez Villanueva.

Todo estaba previsto para que por la noche fuesen inscritos todos ante el INE.

