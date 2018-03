Vive Latino, incluyente y exitoso

Gorillaz, Morrissey, Queens Of The Stone Ages, Molotov, Panteón Rococó y más de cien bandas hicieron de ésta una edición inolvidable

Redacción

Con una expectativa creciente año con año, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, hasta ahora ha podido superar cada una de ellas y este año no ha sido la excepción, con la presencia de artistas de Latinoamérica y los invitados especiales de otras fronteras, como es el polémico, pero esperado Morrissey, que finalmente cumplió con su presentación, entre otros. Los más destacados Gorillaz, Queens Of The Stone Ages, Molotov, Panteón Rococó, Gondwana, Noel Gallagher, Fito Páez y Residente, quienes fueron protagonistas de los momentos más eufóricos de esta edición en los escenarios y ofreciendo al público sorpresas en cada una de sus presentaciones, como invitados especiales.

Los de Abajo, al principio, pero muy arriba. El primer día de actividades arrancó en punto de las 14:30 horas, en el escenario Indio, con la presencia de la banda mexicoestadounidense Los de Abajo, íconos y representantes dignos del ska fusión mexicano, quienes con su presencia en el Foro Sol de la Ciudad de México, hicieron un increíble arranque de festival, curioso, que siendo una de las bandas más importantes del género en nuestro país hayan tenido una participación tan breve y a tan temprana hora. Pero esto no fue impedimento para que Yocu Arellano y compañía celebraran una fiesta llena de rumba, ska, rock, sonidos latinos y el regreso de Líber Terán al grupo, con quien interpretaron temas como “Labios rojos”, “Skápate”, “War for peace” y otros clásicos que marcaron el auge del ska mexicano a finales de los noventas y principios del 2000. El grupo logró encender los motores del festival en toda su potencia, pues pese a la hora, tuvieron una convocatoria bastante nutrida, siendo los protagonistas del primer slam masivo y las estampidas enérgicas.

Noel Gallagher, un oasis británico en México. Más tarde se presentaron en el escenario Indio Los Cafres, Enjambre y Rock en tu Idioma Sinfónico II, quienes hicieron lo suyo a la par que en los otros cinco escenarios brillaban grupos como Love of Lesbian, Belako, Titán, hasta llegar a uno de los shows estelares, el británico Noel Gallagher, en el escenario Indio, donde interpretó temas como “Holy Mountain”, “It’s a Beautiful World”, “In the Heat of the Moment”, “Riverman” y “Dream On”, que sirvieron para poner en un tono noventero a todos los testigos de su show, que si bien fue breve, también fue contundente. Más tarde, de su ex banda Pasis interpretó “Little by Little”, “The Importance of Being Idle” y “She Taught Me How to Fly” y el culminante y poderoso “Wonderwall”, con el que se esperaba que cerrraría su show, no obstante, Gallagher deleitó a todos los presentes con un conmovedor y emocionante cierre con los temas “Don’t Look Back in Anger” y “All You Need Is Love”, esta última de The Beatles.

Morrisey, bajo sus términos, pero no cancela. Ya entrada la recta final del primer día de actividades, tocaba el turno de los estelares en los diferentes escenarios, pero sin duda uno que acaparó la atención de propios y extraños fue Morrissey, no sólo por su polémica presencia, sino por la gran convocatoria que logra con su música, cuya calidad no queda a discusión. El artista británico hizo su parte en el escenario principal con temas como “You´ll be Gone”, “I Wish You Lonely”, del álbum Low in High School (2017), “Suedehead”, “How Soon Is Now”, “My Love I´d Do Anything For You”, “The Bullfighter Dies”, “When You Open Up Your Legs” y todo esto sucedió en un ambiente libre de cárnicos y ventas de productos no veganos, pero si con mucha adrenalina, aplausos, gritos, silbidos y litros y litros de cerveza, consumidos entre el humo de cigarros. No era un rumor y efectivamente durante la presentación de Morrissey, se canceló la venta de carne, para ser exactos de las 19:00 a las 22:00 horas. En tanto, el cantante cumplió bajo sus cláusulas y cerró su show con temas como “First In The Gang To Die” y “World Peace Is Non Of Your Business”.

México rockero y querido. Los encargados de cerrar este primer día de Vive Latino, fueron Panteón Rococó y Molotov, ambos en el escenario principal, donde convocaron a miles de almas, con sus sonidos que van del ska, al grunge rudo y letras contestatarias. Primero, Dr. Shenka y compañía hicieron la fiesta y el slam con clásicos desde “Toloache para mi negra” y “Acábame de matar”, mientras que Shenka dijo: “Dios salve a la música alternativa mexicana en todas sus gamas, en todos sus géneros, en todos sus colores, excepto el reggaetón. ¡No es cierto!” y añadió “Los gustos es lo de menos, lo importante es saber que la música es un medio para poder encontrarnos todos… hay que darnos cuenta que necesitamos la música para sobrevivir y encontrarnos en ella, hacer de ella un valor más profundo”, para entonces llegar a temas como “Acábame de matar” y “Fugaz”, esta última en compañía de Rubén Albarrán, de Café Tacvba. Cerraron con su broche de oro con “La dosis perfecta” y “La carencia”.

Los Molochos, por su parte, Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, llegaron dispuestos a cerrar con todo el poder de Molotov, música, rock e irreverencia, empezando por canciones como “Rock me Amadeus”, para luego llegar a las contundentes “Puto”, “Gimme tha Power”, “Frijolero” y “Dance and Dense Denso”, ante lo que según la cifra oficial del festival, fueron 75 mil asistentes. Molotov se limitó a tocar sus éxitos, que dicen más que cualquier discurso social o politiquero, que pudiesen expresar de otra manera, así que cumplieron con lo que se esperaba en su participación, que fue ovacionada por todos los presentes

Día dos, desde el Jurásico, hasta el futurismo. El segundo día de actividades contó con la presencia de bandas en un espectro bastante amplio, desde rock pop con Vetusta Morla, pasando por el rock puro de La Lupita y Ritmo Peligroso, el reggae de Gondwana y Los Pericos, hasta llegar al hip hop de Banda Bastón y Cartel de Santa o el futurismo musical y concepto visual de los Gorillaz. Sin embargo, unos que llamaron la atención a muy temprana hora del segundo día del festival, fueron unos que llegaron desde la era jurásica, para enseñar a rockear a los más pequeños, se trata de Los Heavysaurios, una banda conformada por Mr. Heavysaurio (voz), Riffi Raffi (guitarra), Milli Pilli (teclados y samplers), Komppi Momppi (batería) y Muffi Puffi (bajo), versión argentina de la agrupación original que surgió en Finlandia y cuyas canciones se encargan de contar aventuras para los niños en un sonido metalero. Ellos ofrecieron su actuación en el escenario Doritos, donde interpretaron entre otras “Quiero leche”, “Metal Jurásico”, “Perdida en el bosque” y otros, con los que sin duda aportan una opción musical importantísima para los niños en una era en que son bombardeados por sonidos urbanos y ritmos que no son propios de su edad, pero por sobre todo letras nocivas, que pueden llegar a confundir su percepción del mundo. Así que llegaron los Heavysaurios para combatir con rock el entretenimiento musical infantil.

Vive Latino se pintó verde, amarillo y rojo. Con Gondwana de Chile y Los Pericos de Argentina, el festival ofreció la dosis de reggae dominguera a los asistentes, quienes de dieron cita en el escenario Indio, poco después de medio día. Gondwana, como uno de los principales exponentes del género en el mundo, deleitó a todos con clásicos como “Antonia”, “Sentimiento original”, “Armonía de amor”, “Felicidad” y algunos otros temas en cuyas letras se halla siempre un mensaje de paz, armonía, amor y sobre todo tolerancia, encontrada en una paz espiritual y encuentro con la fe. De manera emotiva el público asume el mensaje y lo comparte, cantando los temas en complicidad y celebrando al amor. Más tarde, en el mismo escenario, hiceron los suyo Los Pericos, quienes durante 40 minutos ofrecieron lo mejor de su repertorio, teniendo entre sus sorpresas la presencia de Carla Morrison, para interpretar a dueto su éxito “Anónimos”.

Gorillaz y Hongos Infectados, para cerrar con psicodelia el festival. Mientras que en otros escenarios se manifestaba el talento artístico de grupos como Gusana Ciega, Residente, Pussy Riot, La Vela Puerca, Kachiporros, Mala Rodríguez y otros. Se veía venir la actuación de bandas como Gorillaz e Infected Mushroom, quienes llegaron a sus respectivos escenarios para hacer de este cierre de Vive Latino una ola cargada de psicodelia, rock, animaciones y un concepto visual bastante interesante. Infected Mushroom, dúo israelí de psytrance y electrónica-experimental, formado por Erez Aizen y Amit Duvdevani, se encargó de poner a bailar a todos con canciones como “I Shine”, “I Wish”, “Saeed”, “The Pretender” y otras que sin duda les dieron el respaldo de la gente que les apoyó cantando y aplaudiendo cada movimiento de los músicos en el escenario. En tanto, Gorillaz en el escenario principal hacía lo suyo con temas como “M1 A1”, cuyo video fue proyectado en las pantallas gigantes, lo mismo que los representativos dibujos animados que les dan vida desde siempre. Durante hora y media de actuación siguieron con “Last Living Souls”, “Rhinestone Eyes”, “Every Planet We Reach Is Dead”, “Saturnz Barz”, “19-2000”, “El Mañana”, “Andromeda”, “Hong Kong” y “Kids With Guns”, mientras que Damon Albarn sentenciaba comentarios como “Viva México”, “Viva Vive Latino” y “su espíritu es único, los amo”, esta última que detonó un grito unísono de los presentes para ovacionar al músico.