Reporta AMLO apoyos a para damnificados

Programan la entrega de 103 millones de pesos

El aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador reportó ayer lunes que han programado la entrega de 103 millones de pesos de apoyo a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017.

De ese monto total que tienen previsto repartir entre los afectados de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos y Puebla, han entregado hasta ahora 51.4 millones de pesos, y está en tránsito la entrega de 51.4 millones de pesos más.

En un video difundido en redes sociales, el tabasqueño informó que esos recursos forman parte del fideicomiso “Por los demás”, que incluye una parte de las prerrogativas de Morena, así como aportaciones de militantes, dirigentes, legisladores y las cuotas de empleados de gobierno surgidos de ese partido.

“Vamos a destinar 103 millones de pesos para apoyar a los damnificados, fuimos los primeros que hicimos este compromiso y somos los que lo estamos cumpliendo.

“Digo esto porque hoy aparece en un periódico -no solo que no nos ve con buenos ojos, sino que no son profesionales porque no investigan- hoy aparece de que nosotros no estamos informando del apoyo a damnificados, y eso no es cierto”, calificó López Obrador.

Ayer se publicó un reporte de la iniciativa Epicentro, en la que participan organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a la reconstrucción tras los sismos, en el cual se informa que ni Morena ni el PRD han sido transparentes en los apoyos entregados.

Paola Palacios, de Transparencia Mexicana, reconoció justamente que Morena se limitó a difundir videos donde reporta los avances en la entrega de apoyos.

“La intención sería que también transparentara los criterios de cómo está eligiendo a los beneficiarios para estos apoyos, que también hubiera informes específicos tanto del ingreso como egreso de esos recursos”, consideró Palacios.