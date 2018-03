“Ojalá te enamores”, de Alejandro Ordóñez | Altea

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Es un libro poético e intimista sobre la vida, los sentimientos y los deseos más dulces y secretos que todos escondemos dentro

Libro que integra artículos y relatos breves como los del blog Por escribir. Incluye los artículos más leídos de la página, pero también contenido inédito. Dividido en temas: amor, desamor, pensamientos. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN el autor español nos dio más detalles.

-¿Cómo surge la creación del blog “Por escribir”?

Empecé a no tomármelo muy en serio, escribía un texto al mes, pero, le empezó a gustar a la gente, empezaron a escribirme, fue cuando lo retomé por semana, más a menudo, hubo un momento que la gente que me leía me pidió un libro, entonces lo que hice fue una recopilación de todos los textos, y lancé un librito en Amazon, el cual en España se vendió muchísimo y al final de contacto la editorial, en España salió en abril del año pasado y luego en México”.

-¿Cómo ha sido la retroalimentación con tus seguidores?

“ Me sorprende mucho siempre, yo escribo sobre mí, sobre lo que he vivido, lo que siento, y al final es lo que sentimos todos, lo que vivimos todos, por eso yo creo que se sienten identificados, todos pasamos por lo mismo, el amor, el desamor, somos muy básicos aunque muy complejos, yo pienso que por eso conecto con la gente, algunas personas no saben lo que sienten, luego me escriben y me comentan que el texto que he sacado es justo lo que yo sentía pero no sabía”.

–¿Qué esperas de los lectores mexicanos?

“Espero que sigan como hasta ahora, hace un año llegué al millón de seguidores, y la mitad de ese millón es de México, estoy esperando verlos, ya que son ellos los que me apoyan, los que me siguen en las redes, los que compran el libro, gracias a las redes sociales me di a conocer, publicas algo e inmediatamente lo puede ver todo el mundo”.

-Este salto de las redes sociales al libro impreso. Háblanos de esto.

“Es como cumplir un sueño en la vida, porque cuando empiezas a escribir, siempre te imaginas con tu nombre en la portada del libro y al final por mucho que te marquen las redes sociales, siempre quieres que la gente pueda tener un pedacito de ti en el papel”.

