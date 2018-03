Morena ya soltó al mapache: Flores

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Almagro, “paño de lágrimas” en elecciones mexicanas

Merecido reconocimiento a Pascoe

El secretario general del PRD, Raúl Flores, se apersonó ayer en la Fepade para presentar una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable por el uso indebido de recursos públicos de la delegación Cuauhtémoc en beneficio ni más ni menos que de Morena, lo que constituiría inequidad en la contienda electoral.

Flores demandó a las autoridades investigar estos hechos y esclarecerlos, al tiempo que aprovechó la ocasión para retomar la frase que hiciera famosa durante la Convención Nacional Bancaria celebrada en Acapulco, el dueño del partido morenista, Andrés Manuel López Obrador, que aseveró, como se recordará, que él no estará aquí después de las elecciones de julio próximo para “amarrar al tigre”, pues a los ojos de Raúl Flores, antes de dichos comicios, los de Morena se han dedicado más bien a soltar, pero a los “mapaches”.

Concretamente el secretario general perredista subrayó: “¡está claro que antes de soltar al tigre, los dirigentes de Morena ya soltaron al mapache!”

Flores García recordó que tanto el coordinador de la bancada morenista en la Asamblea Legislativa de la CDMX, César Cravioto, como la flamante candidata de ese instituto político al gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum habían hecho el compromiso de impedir a toda costa el mal manejo de los recursos en delegaciones perredistas y el gobierno central, los morenistas no tienen empacho alguno en desviar recursos en sus delegaciones con el objetivo de manipular el voto a su favor.

O sea, ven la paja en el ojo ajeno y no son capaces de mirar la viga en el propio.

Finalmente, el perredista pidió a las autoridades competentes “no apanicarse ante los amagos de Morena de provocar disturbios en la Ciudad si el voto no les favorece”.

Esto no es más que parte del discurso de tabasqueño que desde hace años enarbola: “si no gano yo, es fraude”. Pero en estas elecciones, se nota que el de Macuspana ya está muy cansado, por eso repite, una y otra vez, que la tercera es la vencida, como pidiendo, ya me la merezco. ¡Qué tal!

Municiones

*** El próximo jueves, Luciano Pascoe, director general de ADN40, recibirá un merecido reconocimiento en el marco del XLVII Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, por Innovación y Pluralidad en Información realizada en ADN40, misma que está disponible en televisión abierta digital por el canal 1.2 en todo el país y por el 40.1 en el Valle de México; además de todos los sistemas de televisión por cable y satelital. Sin duda, ADN40 es parte de la reinvención propuesta por Benjamín Salinas, CEO de Tv Azteca, que oferta un canal útil para el público las 24 horas del día, con información veraz, donde los analistas más reconocidos de México hablan de política, seguridad, el congreso o los partidos políticos con su perspectiva crítica y enfoque periodístico único en absoluta libertad de quienes estudian la vida nacional, analizan la coyuntura, sus orígenes y consecuencias para el futuro del país. adn40 se vio reforzado en abril de 2017 cuando Azteca Opinión, la barra de opinión de TV Azteca, que produce más 24 programas semanales con un formato dinámico e innovador se unió a su señal aportando contenidos de calidad con una óptica plural, donde la audiencia mexicana gana.

*** Para el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, es bastante responsable y seria la posición del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Juan Pablo Castañón al urgir a todos los grupos parlamentarios, un mayor compromiso con la tarea legislativa y elegir en este periodo de sesiones al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción, (a ver si ahora sí).

“Los senadores priístas estamos seguros de que los otros grupos parlamentarios demostrarán, una vez más, su voluntad política para alcanzar acuerdos y no olvidemos que somos un Senado que ha marcado historia, al lograr acuerdos inéditos para aprobar 14 reformas estructurales, por lo que proponemos a las otras fuerzas políticas, dejar de traer al Senado las diferencias político-electorales, ya que éstas tienen sus propios espacios”.

En suma, para el senador Gamboa no es momento de polarizaciones.

*** Hoy, el director del Infonavit, David Penchyna, junto al vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, ofrecerá una conferencia de prensa para presentar el innovador programa “Infonavit Digital”.

*** Tal parece que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha vuelto una especie de “paño de lágrimas” de cara a las elecciones del ya próximo 1 de julio, sobre todo, luego de sus declaraciones en torno a que siempre será mejor investigar a un candidato que a un Presidente, por ello, una semana después de que legisladores del PRI se apersonaran en la sede de la OEA en México, ni tardos ni perezosos, los dirigentes del, Partido de la Revolución Demo PAN, Damián Zepeda; Manuel Granados del PRD y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, se reunieron con Almagro para denunciar lo que ellos consideran uso faccioso y clara intervención por parte del Revolucionario Institucional, del ataque del que está siendo objeto el “sufrido” de Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’”. Pidieron a la OEA, que despliegue una Misión de Observación en los comicios de julio porque el proceso está amenazado por el uso partidista de las instituciones.

morcora@gmail.com