Tampoco Margarita merece aparecer en boleta electoral

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Todo mundo comete errores. La clave está en cometerlos cuando nadie los ve

Peter Ustinov, 1921-2004, escritor, actor y productor inglés

#TodosOninguno #LaTentaciónDelPoder #MargaritaTambiénFalsificóFirmas #NinunoMereceRegistro #SobreregulacióINE #¿BloqueoAindependientes? #¿Democracia? #Partidocracia!!! #Meade #SilvanoArenasMovedizas #NinfaSalinas #LaCarteDeLaTierra #GINGroup #Beyruti #Nutrisa

Estimado lector, no entiendo balanza de la justicia del Instituto Nacional Electoral. Miente y manipula su decisión para impulsar a Margarita Zavala como única aspirante independiente. Dio a conocer que de los tres candidatos independientes punteros Jaime Rodríguez, alias El Bronco y Armando Ríos Piter, usaron firmas falsas. Ese fue el concepto captado por los medios durante el fin de semana. Sin embargo, liberaron de “culpa” a Margarita Zavala, quien también utilizaría el mismo método. Aunque pasó de panzazo el límite que pedía el INE, el feudo de Lorenzo Córdova. Más de la mitad de sus firmas fueron “balazas”. Según los datos del INE, que no se calificó más que una muestra que al final dio datos que parecen contundentes, de 2,034,403 firmas de El Bronco, sólo fueron válidas 835,511, en 17 estados; no pasó por un “pelito”. Ríos Piter de 1,765,599 firmas, sólo le validaron 242,646 en 3 estados y Margarita de 1,578,774 le validaron 870,168, en 21 estados, lo que le dio el registro a penas por superar por 3 mil firmas el límite exigido por el INE. En este torbellino de números, lo que debe resaltar es que INE acusó los tres de tener firmas falsas. Esto hubiera sido motivo suficiente para cancelar su registro en automático, en un país donde se busca la honestidad de sus políticos. Sin embargo, el INE le permitió el registro a Margarita. ¿Con qué calidad moral podría participar en una boleta electoral con el peso de falsificar firmas, violar la ley, para registrarse, si también hizo trampa? ¿Aún pesa su esposo Felipe Calderón? De verdad, creo que los 3 deberían participar en el proceso electoral, sin el trámite de las firmas. La sobrerregulación para repartir el pastel presupuestal entre unos cuantos miembros (los partidos políticos) del selecto club llamado INE orillan a delinquir quienes aspiran a puestos de elección popular sin formar parte de la partidocracia. Nuestros políticos enredan tanto los procedimientos para que sólo ellos gasten miles de millones de pesos en elefantes blancos con los que quieren adornar una democracia que no sólo es imperfecta, sino que la corrompen los actores políticos. ¿Había consigna en el INE para apoyar a Margarita? O todos, o ninguno. Es otra trampa que pone el INE a la democracia.

PODEROSOS CABALLEROS: La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Ninfa Salinas Sada, hace unos días firmó “La Carta de la Tierra”, que presentó el colectivo Kybernus, en la que busca sustentar los principios fundamentales para firmar una sociedad justa, sustentable y pacífica en el Siglo XXI. Además, la legisladora invitó al respeto y cuidado de la vida; la justicia social y ecológica; la democracia y la no violencia. *** El gobernador michoacano, Silvano Aureoles, aún no entiende el origen de la violencia, los bloqueos y asesinatos que asuelan la entidad. Lleva la mitad del sexenio y todavía no aprende. Lo mejor es que le pida unas clases a al ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Si acude a su antecesor, el perredista pintado de moreno, Leonel Godoy, dejó un tiradero en el Solio de Ocampo. *** Este martes, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, participará en el foro “Fomentar el Empleo Digno y Suficiente: Subcontratación Mediante la Administración Integral del Capital Humano”, en el que se expondrá la realidad del régimen de subcontratación en México, su importancia en el desarrollo económico del país y las alternativas legislativas para optimizarlo. El foro se realizará en la Cámara de Diputados, contará con participantes, además de Beyruti Sánchez, con Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara baja y como expertos Agustín Celorio Vela, Raúl Navarrete y Jaime Flores Sandoval, además del diputado del PRD, Julio Saldaña, entre otros. *** José Antonio Meade estuvo cobijado por todos los gobernadores del PRI y el PVEM, al registrarse como candidato ante el INE. Además, estuvieron todos diputados y senadores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La empresa de productos naturistas de Grupo Herdez, Nutrisa, bajo el liderazgo de Gerardo Canavati, invertirá 70 millones de pesos en la apertura de 30 unidades y en la renovación de la imagen de 60 tiendas en México para este 2018.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano