Una pesadilla, el gobierno de Xóchitl

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El Consejo Ciudadano no se anduvo por las ramas y calificó como “una pesadilla” la administración de Xóchitl Gálvez en la Miguel Hidalgo.

Integrantes de ese Consejo aseguraron que durante su gestión se deterioró como nunca el nivel de vida en las 89 colonias de la demarcación y aumentó la opacidad en el gasto público, debido a que “la autoridad no rindió nunca cuentas ni informó en qué se gastaban los recursos públicos”.

Pero lo más grave, señaló el presidente de la mesa directiva del C.C delegacional, Julio César Higuera, es que Xóchitl Gálvez actuó de forma inmoral, con un doble discurso: “pregonó honestidad, pero no rindió cuentas a nadie de cómo ni en qué gastaba los dineros”. Así resumió el representante vecinal el legado del gobierno de Xóchitl Gálvez: “fue una pesadilla de más de dos años”.

Precisó que la administración de Gálvez se distinguió por la corrupción, el engaño, la doble moral, el nepotismo y la nula atención de las necesidades de los colonos. César Higuera, quien además es coordinador vecinal de la colonia San Miguel Chapultepec, dio ejemplos: “pagó obras no terminadas como la remodelación del mercado “El Chorrito” y se coludió con autoridades judiciales en zonas como Lomas Virreyes, donde fue omisa y toleró la construcción de una universidad. También permitió el regreso de giros negros en Polanco, creció el número de ambulantes y gastó millones de pesos sin rendir cuentas a los ciudadanos.

Por su parte, la coordinadora vecinal de Popotla, Sección 1, y vocal del Consejo Ciudadano, Beatriz Camacho, expuso que Xóchitl (Gálvez) incumplió más del 80% de sus promesas de campaña.

Al respecto, expuso: “que Xóchitl ofreció que la delegación sería la más segura y hoy es la más insegura, dijo que acabaría con los ambulantes y crecieron en todas partes, toleró la apertura de negocios de alto impacto vecinal, ofreció acabar con los baches y ahora hay más”. Pero, por lo que más será recordada esta administración, dijeron, es porque dejó crecer la inseguridad a niveles jamás vistos, permitió que se incrementaran los asaltos en todas sus modalidades más del 100%, igual que los homicidios, los secuestros, la violencia contra las mujeres y el robo de autos y autopartes…

Carlos Ledezma, vocal 2 del Consejo Ciudadano y coordinador vecinal de la Colonia México Nuevo, denunció que la delegación “tiene un atraso con “tufo de corrupción” en la conclusión de las obras contratadas vía presupuesto participativo en más del 40% de las colonias, sin que la autoridad delegacional informe las causas”. En resumen, en la administración Gálvez no se hizo una sola obra pública importante y, en cambio, Xóchitl “demostró que no tiene palabra y no es confiable, puesto que no le importó irse, mentir y dejar un desastre.

Reunion alcaldes-candidatos

Este lunes, presidentes municipales de todos los partidos convocaron a los principales candidatos a la Presidencia de la República a un diálogo, en foros independientes, para presentarles sus iniciativas y buscar arribar a compromisos para que, quien triunfe el próximo 1 de julio, impulse las reformas políticas, hacendarias y de fortalecimiento institucional a favor de los ayuntamientos. Así lo acordaron en la reunión de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), que agrupa a los 2 mil 449 ediles que existen en el país, en donde se renovó su dirigencia nacional que quedó integrada por Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde de Ciudad Guadalupe, Nuevo León como Presidente; Enrique Vargas del Villar de Huixquilucan, Estado de México, como Copresidente, y Francisco Javier Castellón Fonseca de Tepic, Nayarit, con igual cargo.

En la reunión, los asistentes acordaron también convocar a un evento en el que asuman sus responsabilidades los Alcaldes que integrarán la directiva nacional de la CONAMM durante 2018, que se celebrará la segunda semana de abril, y a la que será invitado el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida.

Sobre los principales problemas que aquejan a los municipios, los ediles acordaron a nivel federal: Impulsar ante la Cámara de Diputados reformas que fortalezcan y amplíen sus atribuciones; gestionar tanto en San Lázaro como en la Secretaría de Hacienda el reparto equitativo de los ingresos fiscales; presentar ante la Cámara Baja solicitud de incremento en los recursos que se otorgan al Fondo Metropolitano, así como crear un Fondo, especial para los Municipios de ultracrecimiento y rurales, entre otros.

Buscan frenar crisis hidráulica

La diputada Wendy González, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la ALDF, dijo que la política hídrica debe carecer de color y por ello consideró importante que la ciudadanía esté integrada a partir de hoy y hacia el futuro en las políticas públicas, a fin de prever posibles desastres hídricos como los ocurridos en los últimos días por el cierre de válvulas en distintos lugares de la Ciudad de México.

lm0007tri@yahoo.com.mx