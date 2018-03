Seguridad y violencia

Punto por punto

Augusto Corro

Desde el sexenio anterior, México se encuentra inmerso en una espiral de violencia. El número de extorsiones, secuestros y asesinatos crece, incontenible.

La aplicación de medidas para frenar la delincuencia no funcionó. Un ejemplo lo tenemos en la guerra fallida del presidente Felipe Calderón.

Miles de personas perecieron entre los enfrenamientos de los propios delincuentes y éstos contra la fuerza pública.

El resultado, miles de desaparecidos, huérfanos, viudas, etc., una pesadilla interminable. La policía fue superada por el poder de la delincuencia. Ante esa situación, el Ejército y la Armada fueron enviados a luchar contra el crimen organizado.

Sin embargo, sigue el problema de la violencia. Como una plaga, se extiende por el país. Al paso que vamos pocos sitios quedarán para vivir en paz.

Ya ni la Ciudad de México (CDMX) es tranquila. Nunca lo fue; pero en el presente los capitalinos somos víctimas de más delitos: asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos.

Todo derivado de un desinterés de las autoridades por brindar seguridad. Los funcionarios públicos se olvidaron de sus responsabilidades. Eso sí, listos para el “chapulinazo” (saltar de un cargo público a otro).

Quizás ni se enteraron de lo que ocurrió el sábado en la noche, en la progresista delegación Miguel Hidalgo, gobernada por otra “chapulina”, Xóchitl Gálvez (candidata plurinominal).

Fue asesinado a balazos el inversionista gallego, José González, de 72 años, a la puerta de uno de sus negocios. La noticia apareció en diario “El País”. ¿Suben la mira de sus armas los delincuentes? ¿Se conocerá el móvil del crimen?

Porque en su ineptitud para brindar paz y tranquilidad a la sociedad, las propias autoridades se encargan de gritar a los cuatro vientos que la CDMX es una ciudad segura; pero por sus calles se camina con temor.

El propio Miguel Ángel Mancera (MAM) negó la presencia de los cárteles de la droga en la CDMX, pero el hecho es que el narcomenudeo es un negocio floreciente.

El citado MAM ya tiene las maletas listas para irse de senador plurinominal panista en busca del fuero protector, que lo convertirá en intocable ante la ley, en caso de que le exijan cuentas por su pésimo gobierno.

Mientras, los capitalinos seguirán sometidos a los siguientes problemas: asaltos en el transporte público, angustia y desesperación diaria por el congestionamiento vehicular, escasez de agua, foto-multas, y lo que usted le agregue. Sin faltar el conflicto de la reconstrucción de la CDMX, consecuencia del terremoto del 19-S que dejó sin vivienda a miles de capitalinos, que se les agigantó la tragedia con el frío invernal que padecieron en las carpas improvisadas en la calle.

¿Quién brindará seguridad en México? Ni idea. Ni siquiera la temporada electoral es aprovechada por los políticos para sus promesas de seguridad. Olvidaron a la sociedad. Eso sí, al rato le pedirán su voto. ¿Usted qué opina?

PUNTOS SUSPENSIVOS… La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala de Calderón, estará en la boleta electoral. Logró cumplir los requisitos que le permitirán competir para regresar a Los Pinos, a pesar de que entregó alrededor de 700 mil firmas irregulares. ¿Las autoridades se harán de la vista gorda, como se dice, y dejarán que la señora Calderón se burle de la justicia? ¿O no hubo ilegalidad?… En los últimos 26 años, en México se registraron 366 linchamientos, en diferentes estados. El último se registró el viernes. Habitantes de San Miguel Canoa, Puebla, sacaron de la alcaldía a presunto ladrón, identificado como Pascual (a) El Recio, de 25 años, para golpearlo, rociarlo de gasolina y prenderle fuego. Murió en el hospital cuando recibía los primeros auxilios. San Miguel Canoa apareció en los medios de comunicación en septiembre del 68, cuando la población confundió a cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla con comunistas y los mató… Nada qué festejar el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera. Nuestro petróleo quien sabe en qué manos quedó. El hecho real es que la gasolina y sus constantes aumentos forman parte de nuestras pesadillas. El ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, rindió homenaje a su padre, el general Lázaro Cárdenas, en el marco del 80 aniversario de dicha expropiación. No hace daño vivir de los recuerdos… La novedad en la lista de candidatos priístas plurinominales (los que van al Congreso sin hacer campaña) es que no aparecen en ella ni Gerardo Ruiz Esparza, ni Luis Videgaray, secretarios de Comunicaciones y Relaciones Exteriores, respectivamente. Siempre se pensó que los citados funcionarios serían quienes encabezarían la lista de pluris, por eso de que alguien les exigiera cuentas por su paso en la administración pública. Por cierto, todo hace suponer que la repartición de las candidaturas plurinominales dejó satisfecho al universo político tricolor…

