¿Le arrebatan Morena a Andrés Manuel?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Durante los pasados días, mientras Andrés Manuel López Obrador libraba una batalla más contra el presidente Enrique Peña Nieto y los machuchones de su Mafia del Poder, a quienes les advirtió en un video que si ahora sí llega a la Presidencia sí va a cancelar la Reforma Energética, entre sus cercanos y las bases de Morena se gestaba un levantamiento.

Lo más sonado del caso fue sin duda el video que corrió sin freno –en apenas 24 horas sumó más de 700 mil visitas–, en el que Paco Ignacio Taibo II (para citar a un clásico) le “reventaba su madre” a su amado Peje.

Aprovechando el foro que le daba la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, Taibo II, uno de los seguidores de López Obrador de mucho antes de la formación de Morena, micrófono en mano dejó salir su enojo:

“Ni un pinche paso atrás… Un debate es el tema de las últimas declaraciones de (Alfonso) Romo, uno de los asesores del equipo de transición o de promoción de la victoria de Andrés Manuel, donde dice (que) no afectaremos las concesiones para la industria petrolera de las transnacionales; mi pregunta es muy sencilla: ¿quién chingados le dijo a Romo que somos ‘nos’? ¿A nombre de quién habla? Porque, que yo recuerde, hasta ahora, en el último Congreso y los tres últimos Consejos Nacionales de Morena se ratificó plenamente la (postura) de echar abajo la Reforma Energética, y esa demanda ¡es nuestra!… No solo es de Andrés, que lo dijo muchas veces… porque si (Alfonso Romo) le quieres hablar al oído a las trasnacionales, pos muy tu pinche gusto, pero (no) a nombre del conjunto de los mexicanos que vamos a votar en julio (por AMLO), yo creo que la demanda sigue viva y hay que exigir que siga viva… ¡Abajo todas las pinches reformas neoliberales!”.

Ya metido en esa línea, Taibo II se fue contra el ex presidente del PAN Germán Martínez, de quien, dijo, “es un personaje que sale de los meandros de la oscuridad reaccionaria y de las covachuelas del clero decimonónico, y no es la primera vez que se lo digo en público…

“Su discurso es anti cardenista me parece uno de los más gansteriles y criminales que se han producido en México. Germán Martínez declaró en su día que ‘a Cárdenas hay que matarlo y dejarlo en la tumba porque no puede ofrecer nada a esta sociedad’…

“¿Quién va a votar por él? ¿A nombre de qué se presenta en una coalición partidaria de Morena?…

“En el caso de Napoleón, yo tengo una opinión absolutamente divergente. Me parece correcto que se haya incluido su candidatura al Senado en Morena. Napoleón Gómez Urrutia está en el exilio no por ser hijo de Napoleón Gómez Sada, no por ser el hijo de un dirigente charro que heredó el sindicato minero-metalúrgico, está en el exilio porque le dijo al dueño de la mina Pasta de Conchos (a Germán Larrea), en público, tú eres un asesino y terminarás en la cárcel…

“Si estas cosas no las reclamamos, forman parte de una pinche inercia culera en la que aparecen sapos como candidatos de la izquierda cuando son enmascarados de la derecha”.

Ni qué decir que el nutrido público asistente a la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco (si no hubiera sido por este enojo de Taibo II y su video en Redes, en la vida hubiera imaginado que en Azcapotzalco hubiera una feria internacional del libro), aplaudió a rabiar las afirmaciones del aguerrido escritor lopezobradorista.

Una vez estallado el conflicto interno de Taibo II, y para ser claros, hay que decir que el enojo del escritor no fue contra el empresario Alfonso Romo ni contra el ex panista Germán Martínez, sino contra quien los invitó a Morena, que no es otro que Andrés Manuel López Obrador.

Este enojo tramposo no es exclusivo de Taibo II. Es de muchos militantes y cuadros directivos de Morena, quienes fueron desplazados por López Obrador para darles posiciones a los recién llegados de otros partidos y fuerzas, como la ex panista Gaby Cuevas, quien va por una diputación pluri y los ex priístas Héctor Pablo Ramírez Puga –-personaje ligado a Ulises Ruiz-– a quien López Obrador le dio una posición pluri al Senado y Caneck Vázquez –ex secretario particular de Manlio Fabio Beltrones–, a quien AMLO igual le dio acceso a las listas pluris al Senado.

Al hablar de la irritación de Taibo II y de los enojos levantados en las bases de Morena por el reparto inequitativo de AMLO a externos, el doctor en Derecho Jaime Cárdenas, tan leal seguidor de AMLO como Taibo II, comentó:

“Sí, es verdad, hay malestar, personas dolidas en el interior de Morena, porque tienen los méritos para haber sido candidatos y no fueron tomados en cuenta en este proceso…

“Hay una cosa fea para muchos militantes y personas que han entregado su vida por Morena, por Andrés Manuel, y quedan excluidas; pero es la oferta que él ha hecho, considera que abriendo el partido o la coalición a un sector más amplio aunque sean personas que no tengan ninguna trayectoria dentro de Morena puedan representar al partido en las cámaras. Es una consideración que él hace y quienes toman las decisiones en el interior del partido; vamos a ver cómo responde la sociedad”.

Al parejo, en estos días dentro de la página Web de La Jornada, un periódico que ha mantenido una férrea militancia lopezobradorista, apareció un cartón interactivo en el que se da otro reclamo:

Una voz grita: ¡Fuera Napo, Fuera Gordillo Fuera Ebrard!… y luego pregunta: ¿Por qué Andrés Manuel?… ¿Por qué si íbamos tan bien, volvemos hacia atrás?… ¿Por qué si la gente empezaba a creer en nosotros, les volvemos a fallar?… Dejamos atrás la idea del peligro para México… Son ellos la peor expresión de la Mafia del Poder… La gente no es tonta, está molesta, le hemos borrado la sonrisa, la esperanza… Salimos igual o peor… Sin reflexión y con mucha soberbia… ¡No Andrés Manuel, no se vale!… Esta no es sólo tu lucha, era la lucha de todos… fuera Napo, fuera Gordillo, fuera Ebrard… en Morena ¡No los queremos!”.

La irritación y malestar a nivel territorial, afirman otros, ha llevado a grandes sectores y personajes de Morena, a alejarse. Y eso se reflejará en las votaciones del 1 de julio.

La rebelión en proceso, pues. Una rebelión en la que se advierte a López Obrador que ni Morena ni el Proyecto que representa es suyo, sino de los militantes de este partido… es decir, las bases y cuadros comienzan a arrebatarle el movimiento a su líder. A ver en qué termina.

Ley de Publicidad en trámite

Luego de que la senadora Martha Tagle Martínez presentó una iniciativa de Ley de Publicidad Oficial que, dice, garantiza la libertad de expresión de los medios de comunicación, al tiempo que frena el uso desmedido de los recursos públicos en gastos de imagen, la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Ana Lilia Herrera, informó que de acuerdo con la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados se convino que sea esta última la cámara de origen para esta Ley.

Como se recuerda, en noviembre, la Suprema Corte dictaminó que el Congreso de la Unión debía expedir una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de publicidad oficial antes del 30 de abril de 2918.

Por ello, y para cumplir con tiempos, se acordó que, para que la ciudadanía haga efectivos los derechos de libertad de expresión y de recibir información de manera veraz y oportuna, por un lado y por el otro, para transparentar y rendir cuentas sobre el gasto y contrataciones de publicidad en el sector oficial; la ley deberá contar con los criterios mínimos para hacer efectivos dichos derechos.

De ahí que la senadora Tagle Martínez pida hacer efectivos los criterios de Parlamento Abierto en este debate legislativo y, ante las audiencias públicas que tendrán lugar a partir de hoy, se escuche a todos quienes quieran exponer su punto de vista y recomendaciones.

Escucharán a todos los candidatos

Asociaciones de alcaldes de todos los partidos acordaron establecer una agenda de encuentros con todos los candidatos presidenciales a fin de escuchar sus proyectos y propuestas, a la vez entregarles sus preocupaciones y prioridades.

El acuerdo tomado dentro de la Conferencia Nacional de Municipios de México la CONAMM, que agrupa a los 2 mil 449 ediles que existen en el país, se hizo después de la renovación de su dirigencia nacional que quedó integrada por Francisco Cienfuegos Martínez, Alcalde de Ciudad Guadalupe, Nuevo León como Presidente; Enrique Vargas del Villar de Huixquilucan, Estado de México, como CoPresidente; y Francisco Javier Castellón Fonseca de Tepic, Nayarit, como CoPresidente.

