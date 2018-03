Melendi “Ahora” es más honesto y feliz

El cantautor español lanza nuevo disco con el que se dice más pleno y tendrá también gira internacional

Arturo Arellano

Ramón Melendi Espina, mejor conocido como Melendi, está de regreso con un nuevo material, titulado “Ahora”, con el que asegura que se encuentra en un mejor momento personal, siendo más auténtico y libre para plasmar su música. A la par, el artista ha anunciado su gira internacional de la mano de este disco, misma que por supuesto tiene contemplado a México, pero esto no será sino hasta febrero del próximo año, dando tiempo así de que los fans escuchen y aprendan cada uno de los temas del álbum.

En conferencia de prensa, Melendi destacó “estoy en una etapa de mi vida en la que he aprendido mucho. Antes me la pasaba aplazando mi felicidad, posponiendo cosas que quería hacer o condicionándome.

No obstante, ahora creo que se debe vivir el presente y no liarse con cuestiones, problemas del pasado o del futuro, del que no estás seguro, todo ello lo reflejo en mis canciones, en este nuevo disco, en el que me siento más libre de ser honesto y desnudarme ante los que escuchan”.

Asimismo, refiere “espero que la gente se identifique con las letras, porque son o más luminosas que antes, son positivas y algunas hasta divertidas. Hablo de los miedos generados desde la infancia que son creencias limitantes, que no nos dejan avanzar, es lo que llaman ‘las sombras’ y hasta que no decides meter un rayito de luz y mirar hacia dentro no te los quitas y eres libre de ser quién eres y ser feliz”.

En el disco colaboran artistas, como Carlos Vives, Alejandro Sanz y el rapero Arkano, de lo cual comentó “creo que los tres eran adecuados para cada canción, además de ser mis amigos.

En el caso de Alejandro, estoy seguro de que tiene algo en la voz, algo que te atrapa, es increíble, de hecho cuando estábamos grabando en el estudio me convertía en espectador de su talento, me siento contento de tenerlos a los tres”. Y del rapero sentencia “creo que es un hombre del que me cautivó su coherencia, su autenticidad y cómo desmitifica creencias absurdas de la sociedad desde su juventud, me parece maravilloso para los niños, y por eso le llamé, porque esta canción habla de derribar creencias y de otras cosas importante, que hoy en día deben ser escuchadas”.

“Mis letras son de verdad, honestas, ahora y es que creo que a partir de los treintas empiezan a sucederte cosas que te dan claridad, y realidad sobre las cosas que al final nos vamos inventando nosotros mismos. Espero que eso se escuche en mis canciones, en este disco que tengo muchas ganas de cantar en vivo y espero hacerlo en México con la magnitud en que lo hago en Europa. Sé que ese es un proceso, pero ya estoy en el y espero que en febrero del próximo año, pueda venir con un espectáculo igual de grande que los que hago del otro lado”. Mientras tanto, el disco de Melendi, ya está disponible para compra, descarga y escucha en todas las plataformas digitales, al igual que en formato físico, de la mano de su disquera Sony Music.