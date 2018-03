Los cadáveres de esa fosa clandestina que es la elección

Francisco Rodríguez

El camino a la elección se llena de cadáveres hasta en fosas clandestinas. Es uno de los precios del ataque cibernético de unos reptilianos que, emulando al monstruo de la Laguna Negra o al imaginado por Guillermo del Toro en “La forma del agua”, no se mueren ni aunque los maten. Es la treta que está aplicando el PRI para aferrarse al poder ilegítimo.

Y es que ya es universalmente aceptado que el sistema presidencialista priísta se sostiene desde hace décadas con 9 millones de votos, el 17% aproximadamente de la población nacional de ciudadanos votantes, la sexta parte de los mexicanos. El resto, testimonia, porque no vota. Si lo hiciera, ¡adiós Nicanor!

Es demasiado simple saberlo: de 90 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, vota el 60%. Esto quiere decir que acuden a las urnas fantasmales 54 millones. De éstos, 9 han votado por el presidente metaconstitucional. Es la sexta parte de los mexicanos.

En medio de un escenario de más de 250 mil asesinatos, corrupción, falta de empleo, justicia al gusto, la mayor inflación en 16 años, devaluación galopante, quiebra petrolera, gigantesca deuda externa, pérdida de credibilidad con su socio mayor y valedor único, el PRI se da el lujo de engañarnos con la complicidad del INE.

Un panorama de aprobación de un dígito sobre el que usa la banda tricolor —mientras sus anteriores símiles disfrutaban de un promedio cómodo del 60% de aplaudidores— y un candidato que no calienta ni un café, tiende a desaparecer del mapa de los registros ante el INE. Por eso, el fantasma está aterrado.

Ante la falta de material humano para llevarlos a votar, ante la ausencia de mapaches, tamales, taquiza y ratón loco, acude al INE, abre una oficina con presupuesto dantesco para espiar a los gobiernos extranjeros que se mueren por intervenir en la elección presidencial, para otros fines espurios.

Antes, celebró un convenio amargo con la empresa gabacha Facebook para secar las fuentes digitales de la oposición razonada. Miles de usuarios nos vimos en el banquillo de los acusados sufriendo la censura en nuestras pantallas, suspendiéndonos el servicio y revisando todos los mensajes del correo. Se metieron a los whatsapps, al registro de llamadas y al envío de los memes de todo tipo. Querían requisar la conciencia.

Ahora, contratan a la empresa de los maestros bineros, la empresa británica que trasculcó a Facebook para intervenir con votos falsificados a favor de Trump. Los que reproducen a placer las tarjetas de identidad electoral que ya no tendrían por qué usarse. Los piratas de la democracia.

Como saben que cientos de miles de electores ya están criando malvas en los panteones sin haber dado de baja su credencial de elector, compraron la tecnología de la empresa Cambridge Analytica para, de plano, sustituir hombres y mujeres por fantasmas encubiertos votando. Están seguros que así será, porque utilizan a los mismos que corrompieron antes.

Una cadena de comprometidos con los cochupos que se han entregado en diversas secretarías del despacho presidencial para corromper conciencias, se someten a la fotografía que reproduce los datos e imprime los de las credenciales de elector que sustituirán a los muertos y desaparecidos, ejecutados o torturados.

A la empresa que también provee a muchos capos con identidades falsas para sacarlos de algún aprieto ministerial de barandilla, si acaso se diera, usted sabe, nadie tiene la vida comprada. La misma que seguramente avitualló a Calderón y a su consorte Margarita Zavala…

… Gómez del Campo de Calderón Hinojosa para sustituir más de 700 mil credenciales de elector con firma y obtener su registro como la única y aceptada candidata “independiente” del rancho grande, con la voluntad personal previamente vendida a favor de Peña y Meade, otro fantasma del cotarro.

La misma que hace poco fue a Washington a suplicarle al senador John McCain que pidiera a Trump la intervención norteamericana en los comicios del próximo uno de julio, para garantizar que la patria mexicana siguiera en manos de los gabachos. ¡Qué morro de cabrona! ¡Qué huevos tan azules!

La misma que primero había apoyado a Hillary Clinton y después se desdijo para dar su palmito a Trump, la que nos puso en oferta antes de llegar al registro de independiente, en la que seguramente estaba pensando el de la peluca de zanahoria para invitarla a la Oficina Oval antes de la elección y tratarla como jefa de Estado, aún siendo candidata, para corresponder el gesto anexionista a Peña.

Zavala, la que quiere entregar ya, aunque sea a precio de remate, pues antes lo hizo con Jeffrey Davidow, cuando el ex embajador sólo puso como condición para entregar la banda del horror al marido, que se respetaran la libertad y las fugas del Chapo Guzmán, a cambio de masacrar a cualquier competidor en las tienditas del trasiego.

La que causó la actual masacre que ya nos ha puesto a la cabeza del Top Ten de los países más sangrientos del planeta, con más muertos que cualquier país en guerra civil declarada oficialmente. La que pasea su derrière con un rebozo mexicano que le queda como santocristo en las cananas. Ni siquiera le llega a la originalidad de La India María, aquélla sí era guapa.

Con esas credenciales apócrifas que el actual presidencialismo ñoño está utilizando para aparecerse en estafas de empresas fantasma, en las listas de simpatizantes de Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa, en las nóminas de votos amarrados del PRI..

… en los fraudes gigantescos de la loca enamorada Rosario Robles y Meade en Sedesol, que éste jura haber investigado y corrido a más menos 400 funcionarios corruptos que hoy gozan de su mismo cargo y cabal salud, en los‎ nichos del narcotráfico asesino, en las cavernas de los depredadores burocráticos, el “RIP” se encamina a su reelección.

Juran por ésta ante sus jefecitos descarrilados que ahora sí todos ellos votarán por el continuismo de Meade Kuribreña. ¡Si, chucha! Se les olvida que las puras maleta$ no pueden llevar a nadie a las urnas. Para eso se necesitan seres humanos, o cuando menos androides vendidos a su coleto. De ésos, ya no hay.

Está en serio predicamento el famoso 17% de apoyadores. Ya no alcanza ni para eso. Hasta sus mapaches se cubrieron de indignidad y vergüenza. Corrieron a otras franquicias que creen valorarán sus esfuerzos. Allá ellos, que Dios los tenga a fuego lento. Por lo pronto elaboran las listas de sus elegidos perdedores a piedra y lodo, en cónclave cerrado, a salvo de la envidia de los demás que merecen la postulación por sus éxitos en la campaña de la rapiña.

No olvidemos que está en riesgo hasta el registro de la franquicia tricolor, la pérdida de 1 mil 548 ayuntamientos de los más jugosos, la pérdida del bastión de Atlacomulco, la pérdida de su libertad personal. Eso los aterra.

Algunos de los más sensatos prefieren la cárcel nacional que la furia del gabacho desplegada en sus cuerpecitos. Se acuerdan en sueños del patíbulo de los traidores, de la ergástula a pan y agua. De la furia popular de más de cien millones de hambrientos desesperados.

¡Al diablo con los reptilianos! ¡Muera el espionaje electrónico! ¡México necesita una prueba de vida para votar contra el secuestro y la masacre nacional!

¿No cree usted?

Índice Flamígero: En cuanto a la lista de plurinominales del PRI, resulta que EPN se despachó con la cuchara grande, pues la mayoría de los que ahí aparecen son del establo de Atlacomulco. Luego, la cúpula del PRI tomó su tajada, pues no confían en llegar a un cargo en el gabinete, dado el lamentable estado de su candidato en cuanto a aceptación popular. Y en tercer lugar —siempre en tercer lugar— JAMK logró colar a su inseparable Vanessa Rubio quien, como él, no tiene militancia en el tricolor, pero igual es egresada del ITAM. + + + Buena definición, por cierto, hizo Ricardo Anaya sobre esa lista de pluris priístas: “Es como el Arca de Noé. Se están preparando para el diluvio que se les viene encima”. + + + El prestigio del economista Jesús Seade Helú, apuntado ayer por AMLO como su negociador en el TLCAN, contrasta enormemente con la pésima imagen de Idelfonso Guajardo quien, ayer mismo, fue tangencialmente señalado de encabezar una banda de exProfeco’s que extorsionan gasolineras. Guajardo, junto a su jefe Herminio Blanco, se han dedicado a proteger su negocios personales con los asiáticos, en las rondas con Estados Unidos y Canadá. + + + Certera, en una sola línea, Bibi Villavicencio, lectora consuetudinaria del Índice Político, da su opinión sobre el más reciente fraude patrocinado por el INE: Bajo el título “Los Calderrones”, Villavicencio apunta: “La independiente, espuria. No hay duda: la historia se repite”.

