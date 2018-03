Congreso a modo

Ángel Soriano

La conmemoración hoy del CCXII aniversario del natalicio de Don Benito Juárez se realiza en momentos aciagos, cuando sus postulados están más vigentes que nunca, y es precisamente cuando prevalece la confusión y falta de rumbo en la conducción de las naciones, al prevalecer el interés mercantil sobre los valores esenciales.

Si el respeto al derecho ajeno es la paz, hoy la amenaza de una nueva conflagración tiene al mundo en un vilo, ante las bravuconadas de una y otra parte de las potencias que utilizan a gobiernos endebles para lograr la conquista de más territorios y apoderarse de sus recursos naturales o sus mercados con el afán de hacer prevalecer su poderío económico.

Simple y sencillamente las embestidas del presidente Donald Trump, en franco rechazo a la filosofía y origen de la vecina nación, hace a un lado la convivencia pacífica con el vecino dando la espalda a la pluralidad y a la diversidad étnica para mostrar una actitud hostil denigrante para nuestros compatriotas.

En nuestro país, a su vez, la falta de respeto a los derechos humanos se ha convertido en una seria pesadilla que preocupa a la nación.

La inseguridad y violencia por la falta de respeto a la Ley es creciente, sin que se encuentre hasta hoy la mejor manera de devolver la tranquilidad a la sociedad mexicana. No hace falta recordar la honradez y el estilo republicano de vida de Juárez para aceptar que sus postulados también aquí han sido abandonados.

Eliminación de fueros

No es por eso extraño que el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, al presentar su solicitud de registro de su candidatura ante el INE, ofreciera transformar al país de manera ordenada, responsable y de manera sensata, poniendo al centro del interés nacional a la familia y anunció que no esperará hasta el día de las elecciones para solucionar los problemas que nos aquejan, lastiman e indignan. Anunció que, a través de los legisladores de los partidos que lo postulan, presentará una iniciativa para que se elimine el fuero en todos los niveles de gobierno y, así, garantizar que no exista ningún privilegio más que el de ser mexicano.

“Todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos. Meade, a su vez, ha criticado al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, “pues nos quedó a deber en transporte, seguridad y servicios, pese a que nunca se le regateó el apoyo del gobierno federal”. Esto confirma que MAM sólo hizo colosal negocio en la CDMX…

En tanto la disputa electoral del 1 de julio se centra en el control del Congreso de la Unión donde habrá de darse la batalla por las reformas impulsadas por la actual administración, en especial la energética, toda vez que no se ha visto reflejados los beneficios en la economía familiar. Los economistas registran alzas espectaculares luego de que tal reforma se impulsó…El gobernador Alejandro Murat instaló el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que plantea 17 objetivos y 170 metas de carácter integral e indivisible en lo económico, social y ambiental y al que acudió el secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Liu Zhenim, y en donde se firmó un convenio para ampliar y mejorar los servicios en calidad y eficiencia. “México ha ampliado como nunca en la historia los programas sociales que tienen por objetivo garantizar los derechos humanos y constitucionales de las y los mexicanos”, indicó el mandatario…

