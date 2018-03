Renuncia el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski

Acusado de comprar votos para evitar destitución

El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó este miércoles su renuncia al Congreso después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución, coronando meses de turbulencia política y financiera en una de las economías de mayor expansión en América Latina.

En un mensaje a la nación, el mandatario negó cualquier acto de corrupción y acusó una maniobra de la Oposición para forzarlo a renunciar.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado pienso que lo mejor para el Pais es que yo renuncie a la Presidencia de la República porque no quiero ser un escollo para que nuestro País encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto necesita y que a mí me negaron”, señaló el mandatario.

“No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”.

Kuczynski enfrentaba un nuevo proceso de destitución este jueves, acusado de que una firma a la que pertenecía haber recibido pagos de la constructora brasileña Odebrecht, mientras él se desempeñaba como Ministro de Economía.

El mandatario, un ex banquero de Wall Street de 79 años que asumió al poder en julio del 2016, iba a ser anfitrión de la Cumbre de líderes de América en Lima el 13 y 14 de abril, durante la cual tenía planeado reunirse con el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El Presidente dijo que estaba garantizada una transición ordenada.