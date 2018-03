“El exorcismo de Emily Rose” llega al teatro

El montaje se presenta viernes y sábados en el Foro Danzite Coffe Art Club de Coyoacán

Arturo Arellano

A mediados de los años 70, se dio a conocer el caso más famoso de exorcismo de toda la historia. ¿Pero cuál es la verdad oculta de los hechos?, ¿qué papel jugaron las autoridades religiosas y todos los que de alguna manera intervinieron? Estas son apenas algunas de las interrogantes que plantea esta inquietante puesta en escena del director Gabriel Pineda, la cual se presenta sábados y domingos en el Foro Danzite Coffe Art Club de Coyoacán, con las actuaciones de Lorena Paniagua, Karla Castorena, Jorge Barragán, Mario Medina y el mismo Gabriel Pineda.

Tanto el director del montaje, como Lorena Paniagua, una de las protagonistas, visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista platicaron al respecto. “Sabemos que hay antecedentes en libros y cine sobre este caso, pero nuestra única referencia es el caso real, no tiene nada que ver nuestra puesta en escena con algún libro o película, éste es un texto otiginal, es una propuesta distinta basada en el mismo hecho.

Es teatro contemporáneo muy interesante, son varias historias alrededor de lo que fue el exorcismo de Emily Rose, pocas veces se ha hecho thriller o drama de este tipo en el teatro y eso es justamente lo que me atrajo, es un género popular que le gusta a la gente, pero sólo lo ven en cine o televisión. Nosotros lo hacemos interesante, sin caer en lo burdo y al mismo tiempo plasmar otra historia”, dijo Pineda.

Describe que la historia es un escritor que quiere rescatar el tema del exorcismo de Emily, porque quiere escribir un libro al respecto, de modo que hace entrevistas al sacerdote, a la hermana y lo que sucede con Emily Rose son flashbacks, momentos del pasado, porque nuestra obra se sitúa diez años después de los hechos.

En tanto, Paniagua adelanta: “yo soy la hermana de Emily, cuando se dio la posesión demoniaca, yo era muy pequeña, entonces la imagen que tuve de eso era más lo que veía y lo que me decían mis padres. La historia es años después, cuando soy mayor y tengo un hijo, la visión cambia de cuando eres un niño y eso es lo que yo relato, lo que veía y creía, pero mi pensamiento puede cambiar, porque se enfrenta a una realidad diferente”.

Gabriel Pineda se dice completamente “escéptico, pero son historias humanas interesantes en muchos sentidos, es lo que me gusta y me llama, la historia humana de lo que sucede con Emily, de alguna manera mi concepción de las cosas se refleja en la obra. Soy escéptico, mi pensamiento con la obra no cambió, pero me hizo ver una manera diferente de entender las cosas”, mientras que la actriz dijo: “tengo una educación católica, conozco el tema de los exorcismos, sus rituales, sin embargo, como gente de teatro también me jalo la otra parte de que no todo es tan espiritual como puede parecer, creo que sí hay otra visión de ese tipo de casos, al leer el libreto me enamoré del proyecto e investigué, ahora puedo decir que me humanicé más”.

Bajo la premisa “los demonios existen y viven dentro de nosotros”, el director del montaje dice: “como humanos tenemos lados claros y oscuros, siempre hay un monstruo viviendo ahí dentro y a veces hay que sacarlo para que aprenda a comportarse, pero hay otros demonios que terminan ganado y es a quienes debemos enfrentar, al ser humano, que es capaz de cosas terribles y que cuando vez una historia de horror, te das cuenta de que no hay más horror que el que el ser humano es capaz de lograr sin ayuda de ningún monstruo o demonio”. Paniagua coincide y destaca “eso es lo que da más miedo, que no todo es sobrenatural y el demonio real que vive en nosotros puede ser peor que cualquier otra cosa”. La obra se presenta viernes y sábados en el Foro Danzite Coffe Art Club de Coyoacán, ubicado en la calle Carrillo Puerto 82, cerca del centro de Coyoacán y a media cuadra de avenida Miguel Angel de Quevedo.