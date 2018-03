St. Vincent abrirá show de The Killers en México

La ganadora del Grammy arribará este 5 de abril al Foro Sol, para calentar los motores con sus éxitos

Anne Erin “Annie” Clark, mejor conocida como St. Vincent, será la encargada de abrir la presentación del 5 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México. Su más reciente álbum “Masseduction”, está disponible en todas las plataformas y tiendas físicas y digitales. Con su álbum anterior, titulado St. Vincent, Clark ganó reconocimiento global y fue aclamada por la crítica, lo que le llevó a presentarse en el final de temporada del afamado programa nocturno SNL y a tocar con los miembros restantes de Nirvana en la inducción de la banda al Salón de la Fama del Rock & Roll.

El álbum fue reconocido en varios conteos de los mejores álbumes del año, entre ellas los publicados en Pitchfork, The New York Times y Rolling Stone, lo que culminó con su primera nominación al Grammy, ganando el premio como Mejor Álbum de Música Alternativa. “Masseduction”, su más reciente álbum, llegó en un punto crucial en su vida y es un mosaico de las experiencias de Clark.

“Tengo todo este material original, porque nunca dejo de escribir”, explicó, “Para este disco, tenía años de material de notas escritas y de voz que había acumulado en el camino”. Convertir ese material en lo que finalmente sería “Masseduction” requirió de disciplina inquebrantable: “Durante meses, hasta que terminé el álbum, me abstuve de cualquier cosa que pudiera ser una distracción. No estaba bebiendo y era célibe”, detalló la compositora e intérprete. No puedes quedarte fuera de lo que será uno de los conciertos más importantes de 2018. The Killers con St. Vincent como invitada especial, se presentarán el 5 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México. Consigue tus boletos a través de www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000. Para más información visita www.ocesa.com.mx