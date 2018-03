Una Fey renovada presenta “Comiéndome tus besos”

El sencillo de la popera ya está disponible y con éste apunta al lanzamiento de un disco inédito

Arturo Arellano

Con una nueva imagen, cuerpo espectacular y el bello rostro al que nos tiene acostumbrados, Fey decide lanzar un nuevo sencillo “Comiéndome tus besos”, con el que deja claro que esa renovación no es solamente a nivel apariencia, sino musical, pues si bien la popera mantiene su esencia, también implementa sonidos frescos, por lo que sin duda dejará contentos a sus fans de los noventas, pero también se lanza a la conquista de las nuevas generaciones.

El sencillo ya está disponible para escucha y descarga en todas las plataformas digitales.

En conferencia de prensa, la bella mujer dijo: “este nuevo sencillo marca mi personalidad, que va de acuerdo al cambio. Me gusta avanzar, ofrecer siempre algo fresco, estar a la vanguardia, tanto en imagen como en sonidos.

‘Comiéndome tus besos’ la escribí hace tiempo, en este ritmo, junto con otras canciones en el mismo estilo, que según pudimos escuchar mantiene el pop de siempre, pero con la influencia del reggaetón. “No había podido lanzarlo antes, porque estaba esperando a un equipo de trabajo que confiara en mí, de repente las disqueras creen que debes quedarte en lo que fuiste, porque es lo que está funcionando: la nostalgia, pero yo siempre he ido hacia adelante”.

“Lo pensé para subirme a los conciertos de los noventas, pero es algo que también disfruto. Ir para adelante, no quiere decir que no me guste estar en ese concepto, sino que a la par puedo hacer otras cosas. Soy una mujer que no vive de la nostalgia, no guardo muchas fotos, no soy melancólica, siempre estoy viendo lo nuevo en moda, en música y eso se puede notar cada que saco algo nuevo, este sencillo no es la excepción”. Sin embargo, también reconoce que “yo escribo las canciones, porque tengo ganas de decir algo, en este caso es mi manera de vivir hoy, de pensar y de sentir, pero eso no quiere decir que mis fans, que son los que escuchan mi música deben sentir lo mismo, así que les pido que escuchen la canción y se sientan libres de sentir lo que quieran, lo que les mueva y compártanmelo”. Y es claro que la cercanía de la artista con sus fans es bastante buena, pues incluso en esta conferencia de prensa tenía invitados a algunos de ellos.

Por otro lado, la eterna adolescente reconoció ya estar entrando a la madurez. “Me encantan los millenials, creo que son una generación que va a hacer muchas cosas positivas y es porque se están apoyando unos a otros. No es como mi generación, que la verdad si son un poquito más pesados, querían sobresalir solos, y los millenials no, los millenials se alegran del éxito de otros y se apoyan, yo me considero parte de ellos. Bueno, quizá soy más chica que los millenials, porque ellos ya son más viejitos (risas), tengo 23…pero coincido con su forma de pensar”. Y aprovechando que fans, prensa y amigos estaban presentes en el hotel de Santa Fe donde se realizó en encuentro, celebró su onomástico, partiendo un pastel y posando para una foto. Tanto el sencillo como el video del mismo ya se encuentran disponibles para escucha y descarga en todas las plataformas digitales.