Presentarán la puesta en escena “50 de Cien” en el Lunario

El 5 de abril se realizará un homenaje con motivo de los 50 años de la publicación de la novela “Cien años de soledad”

Asael Grande

Con motivo de los 50 años de la publicación de la novela “Cien años de soledad”, en la Ciudad de México se realizará un homenaje a esta obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, a realizarse en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 5 de abril, en punto de las 20:00 horas. Artistas cercanos al que fuera también periodista, así como “Libros Vivos”, plataforma de literatura extendida de Conexión Grupo, coadyuvan en la celebración “50 de Cien”: “Cien Años de Soledad”, es el primer libro que existe vivo en la historia de los espectáculos, y “Libros Vivos” surge en el Festival Vive Latino en el 2014, cuando diseñó una carpa llamada Rock & Libros, en el contexto de los 15 años del festival, y la idea era que durante cuatro días pudiéramos mostrar en el escenario a músicos que escriben, y a escritores que tocan, para tener un cierre fabuloso, la idea era básicamente encontrar el score de un libro, que no es lo mismo que la musicalización de un libro, esto era un trabajo más cercano entre el escritor y las bandas, y me di cuenta que las personas y los libros somos muy parecidos, pueden mutar, pueden convertirse, el libro también puede convertirse en persona, en otro tipo de experiencias, convertir a los libros en hechos escénicos, que los liberaran del estante”, informó en conferencia de prensa, José María ‘Chema’ Arreola, músico y representante del concepto “Letras Vivas”.

“Libros Vivos presenta: Los 50 de Cien… Reflexiones de un libro en soledad”. Se trata de una puesta en escena, donde el actor Rodrigo Murray se convierte literalmente en el libro y nos confiesa sus sentimientos, lo que le duele, lo que goza, las peripecias que ha pasado desde que «le salieron sus primeras líneas»; cómo fue editado, premiado; sus sentimientos al ser leído y, muy importante, este procedimiento meta textual nos revelará sentimientos y secretos en torno a la relación con su creador: “un día, ‘Chema’ me comentó que quería que los libros cobraran vida, y entre sus sueños, me platicó que quería verlos bajarse de un autobús, claramente interpretados por distintas actrices, actores, músicos, poetas, escritores; me toca la fortuna extraordinaria de ser el primero en hacerlo, y con “Cien años de soledad” de Gabo; una idea que me fascina, me seduce, me atrae, y se me ocurrió hacer una división de cinco décadas, en un espectáculo teatral, lo que queremos hacer es que la gente salga con ganas de leer este libro, o cualquier otro”, agregó el actor Rodrigo Murray.

Este homenaje se ve engalanado por las felicitaciones y agradecimientos de celebridades artísticas y comunicadores nacionales e internacionales, entre ellos: Xavier Velasco, Evangelina Sosa, Luis Ernesto Martínez, Pascual Reyes, Fernando Rivera Calderón, Mauricio Isaac, Alfonso André, Alonso Arreola, Iraida Noriega, Juan Villoro, Santiago Ojeda, Mónica Huarte, Alejandro Marcovich, Lino Nava, Nicolás Alvarado y Bruno Bichir.

Este ejercicio innovador, cuyo guión está escrito por Fernando Javier León Rodríguez, nos permite hablar de muchos aspectos relevantes de la obra y no es una sustitución de la misma o una lectura de sus partes. Es enfrentar a la audiencia al asombro inmediato: el libro ha dejado el estante o librero para hablarnos de frente y confesarse.