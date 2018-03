Ofrece AMLO una transición “armoniosa y sin sobresaltos”

No caeré en provocaciones, responde a empresarios

Los inversionistas nacionales y extranjeros serán respetados

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció plena tranquilidad a los inversionistas nacionales y extranjeros, en caso de que él gane las elecciones del próximo 1 de julio.

Afirmó que si llega a la Presidencia de la República, se lograría una transición armoniosa, sin sobresaltos y ordenada.

Entrevistado en el Hemiciclo a Juárez, luego de que colocara una ofrenda floral para conmemorar el natalicio del ex presidente Benito Juárez García, adelantó que habría un acuerdo con el actual gobierno federal para que se realice esta transición armónica, que permita un cambio sin ruptura.

Afirmó que los inversionistas nacionales y extranjeros serán respetados y se promoverán los negocios, tal como se hizo cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El tabasqueño dijo que en caso de ganar la contienda electoral, se alcanzaría un crecimiento económico de cuatro por ciento anual en promedio, cifra 100 por ciento superior a la alcanzada durante 30 años.

López Obrador afirmó que los inversionistas nacionales y extranjeros no deben estar nerviosos por un castigo de mercados por la posible cancelación del NAIM y un triunfo electoral.

“Ya di a conocer cuáles son nuestras posturas, no tienen por qué ponerse nerviosos los inversionistas ni nacionales ni extranjeros, llevamos muy buena relación con la Iniciativa Privada”, declaró en entrevista el tabasqueño.

Se publicó el martes que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) prendería focos rojos en los mercados financieros, porque inversionistas nacionales y extranjeros adquirieron bonos por 6 mil millones de dólares con la promesa de que se realizaría ese proyecto teniendo como garantía la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). Un financiero involucrado en la emisión de los bonos expuso que la cancelación afectaría la reputación financiera de México. López Obrador sostuvo que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de 2000 a 2005, su administración favoreció la inversión privada en la capital, tanto nacional como extranjera.

Describió que el Centro Histórico y el Paseo de la Reforma fueron rehabilitados con inversión pública y privada, y resaltó la construcción de los segundos pisos. “En ese entonces, además de que hubo mucha inversión, calificadoras financieras de Estados Unidos le dieron la mejor calificación a la ciudad”.

Responde a empresarios

López Obrador señaló que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que llamó a terminar con los agravios y ofrecer propuestas, no es para él, pues aseguró, él no ha caído ni caerá en la guerra sucia de sus adversarios.

El martes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que están cansados de respuestas superficiales por parte de los candidatos a la Presidencia.

“No, nosotros no nos estamos peleando con nadie ni vamos a caer en ninguna provocación, nosotros no vamos a confrontarnos, porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes, nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, yo ofrezco disculpas por anticipado porque si me hacen alguna pregunta en ese sentido, de qué dijo Meade o de qué dijo Anaya, qué dijeron los del Consejo Coordinador Empresarial, qué dijo el presidente Peña, están en todo su derecho de expresar lo que ellos quieran y yo también tengo mi derecho a no caer en ninguna provocación.

Nosotros vamos a seguir actuando con mucho respeto a todos, es amor y paz”.

El aspirante a la Presidencia dijo que seguirá al pie de la letra las recomendaciones de sus estrategas y publicistas que le piden no confrontarse con ningún sector.

“Nada, voy a seguir al pie de la letra las recomendaciones de mis asesores, estrategas, publicistas de los pueblos de México que me recomiendan que yo no me enoje, que el que se enoja pierde, que yo tranquilo, sereno, que aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría, que respire profundo antes de contestar y que no le haga caso a los que están promoviendo la guerra sucia, que aunque digan que no hablo de corrido, que me como las eses, que enseño el ombligo, que yo no conteste nada, entonces, así vamos a seguir”.