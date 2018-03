Gaela celebra a los “Amigos con derecho”

La cantante de pop irrumpe en la escena con canciones arriesgadas y busca con ello ganarse un lugar en la industria musical

Arturo Arellano

Claudia Galván, mejor conocida en la industria de la música como Gaela, es una talentosa tamaulipeca, quien desde temprana edad mostró interés por la música y ahora tiene la oportunidad de lanzar “Amigos con derecho”, el primer sencillo de lo que será su disco debut, dentro del pop rock y en cuyas letras busca hablar de lo que pocas mujeres se atreven. Así, tanto el sencillo, como el video del mismo ya se pueden ver en las diferentes plataformas digitales.

Gaela, en entrevista para DIARIOIMAGEN, refirió: “ya tengo mi disco terminado, pero vamos a ir sacando sencillo por sencillo. El primero es ‘Amigos con derecho’, que al igual que el resto de las canciones del disco las escribió Ángela Dávalos, compositora de Patty Cantú, Gloria Trevi y otros, en tanto yo estoy muy halagada de que una compositora tan reconocida me haya apoyado, dándome canciones.

La conocí y me dio una cita en la que le conté varias anécdotas de mi vida, me hizo cantar y le gustó, confió desde entonces en mi proyecto, luego se sumó en la producción Yuno Forquetino, quien ganó un Grammy con Natalia Lafourcade y juntos hicimos muy buena química, creo que ha quedado un gran resultado”.

“Mi género es rock pop, con un poco de electrónica y big band, he tenido buena respuesta de la gente. Queríamos que sonara un poco gringo, por eso añadimos a la big band, ya que mis influencias son gente como Bruno Mars, Megan Trainor, Amy Winehouse y otros, así que decidí arriesgarme con esas influencias y nuevos sonidos, y creo que suena excelente, hay rolas que incluso tienen 40 violines, chelos, piano y ‘Amigos con derecho’ es una de ellas, tiene de todo”.

En el tema de la letra explica: “eso de los amigos con derechos es algo que siempre ha pasado, pero nadie habla de ello y yo espero se identifiquen en la letra, tanto hombres como mujeres, hablo de cuando no sabes si eres amigo de alguien, su amante, a veces ni se hablan, entonces retrato ese sentimiento”.

“Me gusta cantarle al tabú, a las cosas de las que casi nadie habla. Tengo incluso una canción que se llama ‘Romeo’, es de una chica que le gusta el amor a la antigua, busca su anillo, su beso, su cena perfecta, pero tengo otra que se llama ‘Marioneta’, en la que hablo de las relaciones tóxicas, de las que no sabes como salir, aunque ya no haya un futuro en esa relación, y ella sabe que es la marioneta de su pareja, porque ella no tiene lo que soñó con él. Una más es ‘Las cosas que nunca diré’, habla de una chica que conoce a un muchacho y en el primer instante que lo ve sabe que quiere estar con él para siempre, piensa: ‘quiero tus besos, quiero morderte, quiero hacerte el café, que me cantes al oído’, pero no se lo dice, porque sólo es su crush”.

Indica que en una época donde la industria musical del rock pop está gobernada por mujeres, como Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Carla Morrison y otras, “yo me siento con la responsabilidad de hacer cosas interesantes y de buena calidad. No quiero ser una artista famosa, sino exitosa y voy poco a poco a entrar en esta carrera, que es difícil, pero siempre quiero ir hacia delante. Para mí, el éxito sería ser reconocida por mi música y tener la oportunidad de mantenerme haciendo música por mucho tiempo”.