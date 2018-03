Los Bascabrothers, al servicio de la carcajada

Paul Stanley, Charlie “Huevo” Barrientos y Javi Villalvazo presentarán su show de stand up este 24 de marzo en El Cuevón Escenaria

Arturo Arellano

Los Bascabrothers son un concepto humorístico creado por Paul Stanley, Charlie “Huevo” Barrientos y “El Diablito”; sin embargo, en esta ocasión y ante la ausencia de este último, se tomarán la libertad de tener como invitado especial en el show a Javi Villalvazo, con quien ofrecerán una función este 24 de marzo, poniendo sus rutinas de stand up al servicio de la carcajada.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Barrientos y Villalvazo adelantaron algunos detalles al respecto, de entrada “Huevo” Barrientos dijo “realmente este concepto de los Bascabrothers, surge a raiz de la idea del Diablito, porque lo presentamos en El Cuevón con Paul Stanley, pero en esta ocasión sólo estaremos Paul y yo con Javi de invitado especial. Lo que sucede aquí es que cada quien hace su rutina, es un show de una hora con 45 minutos, muy buen tiempo para mostrar nuestras propuestas”.

Destaca: “Yo creo mucho en que todas las tragedias de la vida se pueden manejar de una manera que dé risa, yo hablo un poco de política, sobre relaciones entre hombres y mujeres, esto desde el punto de vista de la tragedia de los huracanes, hago una analogía entre los huracanes que tienen nombre de hombre o de mujer y como unos son más terribles que otros. Hablo de los Oscar, de la película Coco, de las personas que no lloraron cuando vieron la cinta, como yo. Toco el tema del temblor y qué sucede durante los simulacros, las alarmas sísmicas, los personajes que surgieron e interactuaron en esos instantes, para luego romper el orden. Lo mismo, hablo de la situacion actual de José José, basado en un video que subió él a Youtube y explica que ese cáncer le vino por mal de ojo, pero yo hago otra reflexión”.

Describe su show como “lleno de humor negro, ácido. Lo vas midiendo cada que te subes al escenario, ves qué funciona y qué no, el secreto está en que disfrutes lo que estás haciendo, yo no creo en la regla de tres de los chistes, más bien vas ahí, cuentas tu historia y cuando lo disfrutas y te ríes, la gente automáticamente se sienta y lo disfruta contigo. No digo cosas rebuscadas, sólo hablo de la vida y como la vivo, llevo varios años escribiendo comedia y apenas decidí a hacerlo yo en el escenario, aprendes hasta dónde llegar”.

En tanto, Javi Villalvazo, invitado especial para este show, añadió: “Estoy emocionado, es mi primera vez en El Cuevón, es una responsabilidad, pero voy de la mano de estos grandes que ya llevan un buen rato en la comedia. Mi rutina habla de quién soy, hay gente que no me ubica haciendo stand up como tal. Soy chiapaneco, entonces, mucho de mi show es de eso, son las impresiones que la gente tiene cuando les digo que soy de Chiapas, creen que debo llegar en una liana o arriba de un jaguar. Es muy divertido, pero también está cañón darse cuenta de cómo la gente te juzga por todo, dónde naciste, cómo eres, cómo te vistes, cómo hablas. Así que estoy aprovechando la herramienta del humor para hablar de los pueblos marginados, que supuestamente son olvidados, pero no es cierto, nos marginamos solos, por el hecho de ser de otro lugar y parte del objetivo de esta rutina es denunciar y decir que todos somos iguales, valemos lo mismo”.

“Todas son anécdotas divertidas, uno trata de ver de lado positivo, por ejemplo, me acuerdo que una vez me preguntaron si en Chiapas había luz eléctrica, es real y es parte del show, me preguntaban si hay carreteras, si vivía en una casa o en un árbol, es muy cruel, son comentarios basados en la ignorancia y puedes hacer sentir mal a la gente, pero en mi caso después de ir a terapia ya puedo abordar todo desde la comedia”. “Al final del show hay una parte donde estamos los tres en el escenario, pero desconozco si haya una interacción mayor, ojalá que se dé, somos tres estilos diferentes y sería divertido”. Este show se llevará a cabo este sábado 24 de marzo en El Cuevón Escenaria a las 22:30 horas. Mientras que “Huevo” y Javi serán parte del Fest de Comedy Central el 3 de mayo.