Disputa por el NAICM

Desde el portal

Ángel Soriano

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México parece ser (además de la reforma energética) la manzana de la discordia que definirá el proceso electoral del 1 de julio, toda vez que no sólo están en riesgo cuantiosas inversiones y fuentes de empleo, sino la estabilidad económica del país ante el riesgo de ahuyentar inversiones y propiciar la salida de capitales.

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, destacó una vez más la inviabilidad de utilizar la base aérea de Santa Lucía para la ampliación del aeropuerto capitalino y no sólo es una cuestión técnica, sino legal y política.

La propuesta del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador de utilizar las instalaciones militares bajo el argumento de ahorros presupuestales no es congruente, afirmó.

Más moderado, el líder empresarial Juan Pablo Castañón pide al (así considerado) inminente triunfador de los comicios en puerta no cancelar el proyecto, sino analizarlo.

Esto, sin duda, puede ser favorable o, todo lo contrario, desfavorable para las aspiraciones presidenciales del abanderado de la coalición “Juntos haremos Historia”.

El NAICM y la reforma energética que pueden ser echadas abajo, es lo que preocupa a la actual administración y ha formado un trabuco en el próximo Congreso, no sólo con incondicionales del Grupo Atlacomulco, sino con experimentados operadores políticos que traen una buena carga de experiencia, recursos económicos y manejo de masas para lo que se ofrezca. La disputa por el NAICM puede decirse es también la disputa por la nación.

TURBULENCIAS

Propuesta triple de Meade: Zamora

Respaldamos muy puntualmente la triple propuesta del candidato presidencial José Antonio Meade, principalmente en lo que se refiere a la eliminación del fuero, la plena autonomía de las fiscalías del país y la continuación y realización de la construcción del NAICM, señaló el líder de la CNOP, Arturo Zamora, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Cenopistas “Preparadas para ganar” realizado en la sede nacional del tricolor…Causó indignación y pesar la nueva ejecución de un periodista en Veracruz.

El sacrificado fue ahora Leobardo Vázquez Atzin, en Gutiérrez Zamora, Veracruz. El comunicador estaba amenazado por dar a conocer la invasión de un predio por parte del ayuntamiento y un notario público, y pese a ello, nada se hizo por evitar un nuevo crimen en Veracruz donde gobiernos van y vienen sin que exista tranquilidad y justicia para el lacerado estado…Este fin de semana se inaugurarán las obras de remodelación de la zona rosa de la CDMX y se reactivará la economía con la realización de actividades culturales, considerándose que habrá una derrama económica de 800 mil pesos, coincidieron en señalar el presidente de la Asociación por el México que Deseamos, Carlos Villalobos, y el encargado del Despacho de la Delegación Cuauhtémoc, Rodolfo González, Valderrama, indicando que unos 380 establecimientos saldrán beneficiados con las nuevas obras…Después de ofrecer su apoyo al guerrerense Armando Ríos Piter que no dio el ancho y desempeñarse como canciller de Vicente Fox, el analista político Jorge G. Castañeda se decidió por apoyar la candidatura presidencial de Ricardo Anaya Cortés, al considerar que éste ofrece ideas nuevas para el México del presente y el futuro, en tanto que el tabasqueño López Obrador ve para atrás. A AMLO no hay que compararlo con Fidel Castro ni con Nicolás Maduro, porque su ídolo es Luis Echeverría, sostuvo el también escritor y reconocido intelectual mexicano. Anaya, reconoció que su equipo se fortalece con la integración de Castañeda que tendrá que convivir con líderes y políticos de no tan sólida formación académica que rodean al queretano…

