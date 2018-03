Refinerías, ¿panaceas del pasado?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Tenemos la experiencia mexicana de la euforia de vivir de un recurso como el petróleo, nos ocurrió con José López Portillo, quien nos dijo que deberíamos prepararnos para administrar la abundancia. No nos preparamos y ahora vemos que la riqueza se nos acabó en unas 3 décadas. Sin embargo, Chávez regaló para mantenerse en el poder, las utilidades petroleras. Así aniquiló su riqueza en menos de 15 años. Por ello, políticos como López Obrador, preocupan si siguen con la estrategia de regalar dinero (13 mil pesos mensuales a cada una de las 43 millones de familias), lo que acabaría con los recursos destinados al gasto corriente.

Ese dinero, según él llegarían de Pemex y el petróleo. El oro negro es un recurso NO renovable; o sea que no es eterno y ya se lo acabaron los políticos. En pocas palabras no habría dinero para pagar médicos, policías, enfermeras y más de 12 millones de burócratas estatales, federales y municipales, serían despedidos.

En lugar de regalar dinero la clase política debe establecer mecanismos para estimular la creación de empresas, empleos, producción, consumo e inversión. Este sería el círculo virtuoso.

Hoy, todo es al revés y con regaladores nos iría peor. Ahora bien, en el tema de las refinerías, es claro que la construcción de las mismas representaría un alto costo para el país. Cada una, en estos momentos, nos costaría un promedio de 5 mil millones de dólares; si la compramos en Estados Unidos costaría menos de mil millones de pesos. Sí, es urgente reconfigurar la industria petroquímica nacional, pero tenemos que actuar sin fines políticos, sino de optimización de recursos y utilidades. Usar Pemex como botín político, como lo hicieron durante décadas los priistas, sería otro crimen. *** Grupo Modelo, bajo el liderazgo de Ricardo Tadeu, a través de la operadora de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, Constellation Brands, invertirá 900 millones de dólares en su planta de Ciudad Obregón, Sonora, entidad gobernada por Claudia Pavlovich. El objetivo de esta inversión será ampliar la capacidad productiva de 3.5 a 8.5 millones de hectolitros anuales de cerveza en los próximos 4 años. En la etapa de construcción se generarán 450 empleos directos y más de 2 mil indirectos.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer, en el Club de Periodistas de México, me distinguió con el Premio Nacional de Periodismo por Columna Político Económica. En Filomeno Mata 8 nos reunimos muchos comunicadores. Entre los premiados destaca canal adn40, especializado en noticias e información con mayor cobertura en el país.

Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo por la Innovación y Pluralidad Informativa y de Análisis en Televisión Abierta. TV Azteca liderada por su CEO, Benjamín Salinas Sada, con información veraz, donde los analistas más reconocidos de México hablan del acontecer nacional en el ámbito político, económico, social, cultural y deportivo, que resulta en un referente de veracidad y objetividad en un mundo en que las noticias no confirmadas, los rumores y las opiniones sin un sustento sólido lastiman al periodismo riguroso.

El Director General de la emisora, Luciano Pascoe, recibió la distinción durante la entrega de preseas del XLVII Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. El jurado estuvo conformado por periodistas como Daniel Estulín, Michel Chossudovsky, Paco Rodríguez, Yuri Servolov, Francisca Saavedra, Carlos Fernández Vega, Juan Bautista, James Petras, Roberto González Amador, Juan Carlos Sánchez Magallán, Enrique Pastor Cruz Carranza, Juan Amael Bizzuett, Alfonso Martínez de Córdova, Julio Mayo Souza, Luis Xavier Sáinz de Miera, Rodolfo Sánchez Mena, Abraham García Ibarra, Tere García Ruiz, Jorge Santa Cruz, Joel Hernández Santiago, José Manuel Orozco Garibay, así como Mouris Salloum George, presidente del Certamen, Mario Méndez Acosta, presidente del Club y la querida Celeste Sáinz de Miera, secretaria General.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Bajo la dirección de Abrice Deceliere, Grupo Elektra fue reconocida como la Mejor Empresa en la categoría del “Líder eCommerce en Retail en México 2018”. Esta distinción que le que otorgó la Asociación Mexicana de Ventas en Línea (AMVO) y el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, (eCommerceInstitute), reconoce a Elektra. com.mx como una empresa que cumple con las buenas prácticas para impulsar el desarrollo de la economía digital en México y la región.

