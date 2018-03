“A oscuras me da risa” estrena con éxito

Ariel Miramontes “Albertano” y compañía presentan la obra de Luis Ernesto Cano en el Centro Cultural Teatro 2

Arturo Arellano

La divertida puesta en escena “A oscuras me da risa”, libreto original de Luis Ernesto Cano, regresa a la cartelera teatral mexicana, con una adaptación de libreto de Ariel Miramontes “Albertano”, en complicidad con José Luis Guarneros y Daiel Chávez, quienes le dan al texto un toque de frescura y actualidad, que sin duda ha cautivado a propios y extraños. El estreno de la obra se llevó a cabo con éxito en el Centro Cultural Teatro 2, donde ofrecerá funciones durante una breve temporada.

En esta ocasión, el montaje cuenta con las actuaciones de Ariel Miramontes “Albertano”, Daniel Bisogno (el señor), Armando Araiza (Pedro), Raquel Bigorra (Cristina), Benito Castro (don Salvador), José Luis Guarneros (Resurrección) y Wendy Braga (Graciela), quienes logran un ambiente de hilaridad y humorismo bastante dinámico, llevando a la gente al interior de una mansión, donde todo puede suceder, una historia de enredos, donde nadie se salva y los secretos más profundos de las parejas en cuestión quedan al descubierto.

La función transcurrió con normalidad y el elenco demostró una conexión agradable en el escenario, tan es así, que se dieron el lujo de improvisar algunos chistes con los que la gente entendía referencias y agradecía con aplausos y carcajadas.

Los más destacados, quizá por su participación y personajes, fueron Ariel Miramontes y Daniel Bisogno; el primero, quien introdujo a su personaje de “Albertano” a la historia de manera muy hábil y el segundo porque demostró que no sólo tiene talento para la conducción, sino para hacer reír al público con una serie de ocurrencias, que por supuesto no se le oyen decir en televisión.

José Luis Guarneros, mejor conocido por su personaje de “Macaco” en televisión, da vida al ama de llaves de la casa, Resurección, quien a pesar de su edad, también guarda secretos profundos y deja salir sus más perversas pasiones. Mientras que Benito Castro, en su papel de don Salvador, sorprende a todos por sus repentinos cambios de humor y personalidad, logrando así la risa del respetable, quien al término de la función le ofreció particularmente al actor un aplauso bastante intenso. Al concluir la función, Ariel Miramontes dijo “estamos contentos de que se nos haya dado la oportunidad de traer esta versión de la obra a todos ustedes, con este gran elenco. Todos aquí hemos dejado lo mejor de nosotros y esperamos que les haya gustado, tanto como a nosotros, que nos divertimos desde los ensayos”.

Raquel Bigorra, que se mostró segura sobre el escenario, divertida y bastante guapa, señaló “ha sido un reto estar con estos hombres en el escenario y con mi compañera Wendy, que hacen un muy buen trabajo, estaremos aquí una breve temporada, esperamos que si les gustó nos recomienden”, a lo que “Albertano” agregó: “Y si no les gustó no digan nada no sean gachos”.

“A oscuras me da risa”, bajo la dirección de Daniel Chávez y Ariel Miramontes, estará en el Centro Cultural Teatro 2, hasta el 12 de mayo.