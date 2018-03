Global Quality Foundation entrega galardón a Claudia Flores Barreto

La periodista fue distinguida­­­­ con el premio a la alta calidad y excelencia, por su trayectoria de 28 años

Arturo Arellano

Como es ya una tradición mensual, Global Quality Foundation, presidida en México por su vocero, Lorenzo Yáñez Obregón, realizó su entrega de reconocimietos por alta calidad y excelencia a lo más destacado de diferentes sectores profesionales, como el empresarial y el periodismo. En esta ocasión la galardonada junto a otros personajes importantes, fue Claudia Flores Barreto, quien celebró 28 años de labor periodistica, recibiendo el premio de parte de la fundación.

La ceremonia arrancó con una visita a los diferentes stands de promoción colocados por los galardonados, al interior del restaurante donde se llevó a cabo la ceremonia, con el propósito de dar a conocer algunos de sus productos o servicios.

En esta ocasión, los afortunados fueron Kosher, Grupo Sado S.A. de C.V., Clap Dance Studio y la empresa Cuco y Guille, quienes además de realizar una pequeña presentación, recibieron de manos de Yáñez obregón el premio a la alta excelencia profesional.

Yáñez dijo: “es un honor para nosotros como fundación reconocer la labor de tanta gente destacada en nuestro país, queremos darles esa satisfacción en vida. Cuando smos niños, en preescolar, las maestras nos colocaban una estrella en la frente, después que hacíamos bien una actividad y entonces nos creíamos merecedores al reconocimiento, más tarde cuando crecimos y por diferentes circunstancias nos desvalorizamos, creemos que ya no merecemos ser reconocidos. Nosotros, Global Quality, queremos que sepan que si hacen algo por su país, por sus empresas, por nuestro entorno, merecen ser reconocidos y aquí siempre están los mejores. Felicidades a todos”.

Se dio paso a la entrega del galardón “Excelsis” para la periodista Claudia Flores Barreto, quien luego de recibir un merecido aplauso señaló: “Este reconocimiento no quiero que sea sólo para mí, porque no trabajo sola, a lo largo de mi carrera he contado con el apoyo de varias personas, desde niña mi madre fue un pilar importante en mi educación y por ello le dedico el premio. Más tarde, mis maestros también fueron parte de mi formación académica y periodística, ahora mis compañeros de trabajo, jefes, a lo largo de mi ejercicio periodístico, que han sido también escuela para mí, para todos ellos es este premio. Agradezco a la fundación por haber puesto sus ojos en mí, para entregarme este premio, que no es otra cosa que un compromiso a seguir haciendo bien las cosas, mejorar y crecer, darle a los mexicanos un periodismo objetivo, veraz y oportuno”.

“La labor periodística además de hacer lo que nos gusta, es informar verazmente y apegados a la objetividad, es un trabajo intenso, que te da recompensas como ésta. La gente y este tipo de premios nos hacen sentir útiles a la sociedad, de eso se trata el periodismo, de enaltecer los valores, de buscar beneficios para la gente, estar en los lugares precisos y ser sus oídos, ojos, la voz, también a los sitios donde no pueden llegar”.

Así, la periodista que trabaja desde hace 28 años para Noticieros Televisa, se convierte en una más de las destacadas figuras en recibir este galardón.