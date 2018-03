Combate a la corrupción, bandera de presidenciales

Ya se difunden sus spots en redes sociales

Todo está listo para iniciar las campañas el próximo viernes

El combate a la corrupción es el tema común en los spots televisivos de los tres principales aspirantes a la Presidencia de la República. Los anuncios para televisión duran 30 segundos y están disponibles en la página del INE.

El aspirante de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, asegura en el primer spot que por su trabajo “muchos políticos corruptos están en la cárcel”, al tiempo que afirmó que la única mancha que tiene “es la de vitiligo”.

Estos mensajes forman parte de los spots que inscribió el equipo de campaña en la página del Instituto Nacional Electoral y que serán difundidos en medios electrónicos a partir este viernes que arranquen las actividades proselitistas.

En tres de ellos presume su experiencia en el servicio público, sus nulos escándalos de corrupción. Mientras que en otro presenta su primera propuesta de campaña el “Programa Avanzar Contigo”, donde la ciudadanía “pondrá las ganas y (el gobierno) nosotros el apoyo”.

Este último spot se deriva de la propuesta que llamó “un gobierno a la medida”, donde cada persona presenta al gobierno una necesidad personal sea una beca, un crédito para un negocio, o hipotecario a lo que el gobierno les ayudará a obtenerlo.

En los primeros tres spots que Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, invita los mexicanos a no tener miedo, asegura que no convertirá a México en Venezuela y que terminarán los privilegios del gobierno.

La coalición entregó al INE los primeros tres spots de la campaña de López Obrador y también están disponibles en la página del órgano electoral.

“Yo no me voy a subir al avión presidencial, no voy a ofender al pueblo de México”, dice López Obrador en una de los promocionales en el que detalla que “ese avión costó 7 mil 500 millones de pesos, no lo tiene ni Donald Trump, ya se lo mandé a ofrecer, lo vamos a vender, el dinero que vamos a obtener de la venta de ese avión va a ser para beneficio de nuestro pueblo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, o que la corrupción se limpia como se barren las escaleras, de arriba para abajo, entre otras.

En otro promocional niega querer convertir a México en Venezuela.

“Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos México no va a ser como Venezuela, nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional, ni chavismo, ni trumpismo, sí juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar”, dice el tres veces aspirante a la Presidencia.

Y en el tercer promocional asegura que van arriba en las encuestas, pero necesitan también lograr la mayoría en el Congreso.

Mientras tanto, el aspirante a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, asegura que la propuesta de la alianza es una nueva manera de gobernar.

El panista arrancará con un spot de 30 segundos el que asegura que “el PRI ya se va” y contrasta su propuesta “de visión de futuro” con la de su adversario de la coalición Morena-PES Andrés López Obrador al calificarla como de una “anticuada”.

Los aliados de la coalición por México al Frente (PAN-PRD y MC) y sus candidatos a gobernadores, diputados y senadores aparecen en por lo menos dos spots más en el que muestran el apoyo al candidato panista.

Anaya Cortés se muestra como un joven que domina las nuevas tecnologías, Andrés Manuel López Obrador pide que le tengan confianza y promete no traicionar a México, y José Antonio Meade aboga por su experiencia en el servicio público.

“Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son”, afirma Meade en uno de los promocionales de la coalición Todos por México, que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Juan Zepeda, Rebeca Clouthier, el candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Marquez, la ex delegado de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, y hasta el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera expresaron su apoyo mediante un “vamos con Anaya”.

En un tercer spot aparece Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante del partido Movimiento Ciudadano a diputado federal. En su participación asegura que “Ricardo Anaya representa una nueva generación para transformar a México”.

También aparecen Xóchitl Galvez, Patricia Mercado, Enrique Alfaro y hasta Diego Fernández de Cevallos.

Los promocionales concluyen con la frase “Ricardo Anaya, de frente al futuro”