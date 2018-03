“La Pasión” en danza te hará reflexionar

El espectáculo dancístico ofrecerá dos versiones, en dos temporadas, a partir del 29 de marzo

Arturo Arellano

“La Pasión”, nuevo espectáculo dancístico del coreógrafo y director, Rodrigo González, ofrecerá una primera versión en La Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, del 29 de marzo al 1 de abril, donde contará con más de 50 artistas en escena y música en vivo compuesta por el joven Alonso J. Burgos.

Más tarde, la segunda versión, en la que “La Pasión” será musicalizada por la majestuosa obra de Johann Sebastian Bach “La Pasión según San Mateo”, se presentará en la explanada del Castillo de Chapultepec, del 4 al 8 de abril.

En conferencia de prensa, con la presencia de Rodrigo González y Alonso J. Burgos, se aclaró que “La Pasión” de González es una reflexión en torno al sentido mesiánico que existe en México, donde la gente espera que alguien venga de algún lugar a salvarla y así liberarla de todos sus problemas. Una actitud que para nosotros resulta paternalista e infantil”, señaló González, a lo que Burgos agregó: “Yo soy ateo, pero esto no quiere decir que no podamos contar historias humanas, y la de “La Pasión”, es una historia humana, que sin duda puede hacernos pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que ha marcado la historia. En este caso queremos decirle a la gente que no podemos seguir esperando a que alguien nos salve, podemos hacerlo nosotros mismos”.

“Es también un cuestionamiento para la sociedad actual y yo creo que sí, porque tenemos una parte luminosa y positiva que vale la pena rescatar y mostrarla a los demás; sin embargo, en la partitura de Bach, “La Pasión según San Mateo”, la historia no termina en la resurrección del Cristo, sino en la muerte, y no es que sea una obra desesperanzadora, pero es muy interesante desde un punto de vista analítico”.

González añadió que “La Pasión según San Mateo” de Bach, es una obra fundamental y un referente musical en la historia del arte universal, que dentro de la música sacra por excelencia es definitivamente la más loable, noble y virtuosa que existe desde la perspectiva de los especialistas. En esta ocasión decidí montar dos versiones: una con la partitura de Bach que será la que se presentará en el Castillo de Chapultepec, y una más a la par con Alonso J. Burgos, mi músico de cabecera, quien ha trabajado con importantes orquestas, tanto en México como en el extranjero, además de componer música para cine, teatro y danza, y con quien coincidí en que sería muy enriquecedor crear una obra con una música más contemporánea y más vigente”.

Se sabe que sobre “La Pasión” se han compuesto innumerables versiones para orquestas y coros, pero desde el año 2000 no se ha hecho una Pasión, de modo que Burgos ya tenía la inquietud de hacerlo, por lo que junto con González lograron una versión con música original donde habrá música en vivo, un coro y solistas, a la par del ballet. “La música sacra, clásica en su mayoría escrita en latín, por lo que ya tenemos lo primero que nos hace diferentes, esta obra esta cantada en nuestro idioma, claro, tenemos refrencias, pero aquí la tarea era mantener el sonido clásico, pero con toques actuales”.

El ballet cuenta con la participación de Domingo Rubio, Ana Estrada, Ana Viera y Rocío Reyes, entre otros. El espectáculo dancístico “La Pasión” en la versión “El Hijo del Hombre, una pasión del Cristo”, música original de Alonso J. Burgos se presentará del 29 de marzo al 1 de abril en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Mientras que “La Pasión” con “La Pasión según San Mateo”, de Johann Sebastian Bach, será del 4 al 8 de abril en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.