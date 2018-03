Estrenan musical “Forever Young” en el Teatro NH

Bajo la dirección de Anahí Allue, el musical se presenta de viernes a domingo

Asael Grande

Después de un gran recibimiento por parte del público, la puesta en escena Forever Young alarga temporada y se presenta, de viernes a domingo en el Teatro NH.

Lissette, María Filippini, Beto Torres, Federico Di Lorenzo, José Daniel Figueroa, Alicia Paola y Claudio Espíndola, son seis actores jóvenes que se interpretan a sí mismos, o mejor dicho, a lo que serán dentro de cuarenta años, cuando estén retirados, residiendo en un asilo para artistas, al cuidado de una enfermera (Alicia Paola).

Bajo la dirección de Anahí Allue, este musical es un espectáculo tierno, sin rozar jamás en lo cursi, divertido, sin caer nunca en el mal gusto, inteligente, y para todo público. Una comedia en la que se cantan canciones que forman parte del ADN mexicano. Forever Young se desarrolla en el año 2050, seis ancianos pasan sus días plácidamente en un geriátrico entre ejercicios de rehabilitación, medicinas y gratos recuerdos. Sin embargo, cuando la enfermera se retira, el espíritu del pop y el rock & roll mágicamente toma vida y nuestros queridos mayores deciden resistir el paso del tiempo con un arma secreta imbatible: la música.

Con las canciones e himnos musicales de los 70s, 80s y 90s que ya que forman parte de los más conocidos One Hot Wonders, en Forever Young suenan en voz de los actores, temas de Queen, Eurythmics, Alphaville, The Rolling Stones, Bob Marley, The Beatles, Bob Dylan, Nirvana, ABBA, The Police, Madonna, The Doors, Gloria Gaynor, Amy Winehouse, y hasta un bloque de rock en español: Enanitos Verdes, Caifanes, Café Tacvba, Soda Stereo y artistas como Miguel Bosé, Selena, Aleks Syntek, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández.

La obra musical Forever Young, que tendrá temporada hasta el 16 de junio en el Teatro NH de la Ciudad de México, aborda temas de la vejez con gran humor y un esperanzador mensaje final. Cada personaje muestra una característica que podría tener alguna persona de la tercera edad, algunos son más cascarrabias, otros que tienen incontinencia, otro tiene síndrome de Tourette, el que no puede hablar, el público verá en cada papel distintas consecuencias de la edad.

Se trata de una historia en donde los protagonistas se interpretan a sí mismos, pero con 70 u 80 años de edad, la trama pasa de la risa al llanto y del llanto a la risa. La adaptación argentina de la obra de Eric Godeon, Forever Young, originalmente estrenada en Noruega y luego adaptada por la compañía de teatro catalana Tricicle. Forever Young deja un mensaje de esperanza y fortaleza de quienes hoy ocupan el centro de la escena musical, verdaderos artistas que se animaron a hacer de si en el futuro, con achaques y vergüenzas que rozan el humor negro y lo bizarro.