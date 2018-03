Airbag tiene “Gran encuentro” en México

Los argentinos lanzan su nuevo sencillo en nuestro país, donde pretenden realizar varios conciertos

Asael Grande

“Cuidar lo sagrado, alimentarlo, sumar experiencias nuevas al ritual de años. Lo importante es que el fuego no se apague y seguir encontrando esa energía que al menos, por un rato, nos hace sentir invencibles”. Así describe Patricio Sardelli, el tema “Gran encuentro”, nuevo sencillo de la banda argentina Airbag, de su álbum “Mentira la verdad”, mismo que presentaron en conferencia de prensa: “estamos muy contentos en México, teníamos ganas de venir al Festival Vive Latino desde hace años, y se dio la oportunidad, realmente es una fiesta, es enorme, hay diversidad de música, la gente está dispuesta a pasarla bien, no lo podíamos creer, la gente nos hizo sentir como en casa, lo disfrutamos, esperamos volver, ahora tocaremos en Monterrey y en la CDMX en el Indie Rocks, un concierto que nos tiene entusiasmados, es una buena oportunidad”, agregó Patricio Sardelli, quien ha sido elegido como uno de los 100 mejores guitarristas de la historia del rock argentino por la revista Rolling Stone.

Con siete discos de estudio, DVD´s en vivo, largas giras por Argentina y Latinoamérica y una impactante actividad con miles de seguidores en redes, la banda cuenta en su carrera con nominaciones y premios tales como Artista Argentino del Año en los MTV Millenniall Awards 2015, nominaciones a MTV Latinos, MTV Amsterdam, Latin Grammy, MTV Europe Music Awards 2017 (Mejor Artista Sur) y Premios Gardel, entre otros; además fueron los artistas invitados en los shows más recientes de Guns N´ Roses y Bon Jovi en Argentina: “la verdad es que vamos a tocar en nuestro concierto un poco de todos nuestros discos, nos gusta tocar mucho, nos cuesta bajar cada que tocamos en un escenario, también improvisamos mucho, a nosotros nos satisface, un concierto distinto, el disfrutar cada lugar, tener diferentes sensaciones con el público; respecto a la participación con las bandas como Bon Jovi o Guns N´ Roses, nos gustó la experiencia de haber tocado con ellos, me parece que el rock está evolucionando más allá de las agrupaciones clásicas, que ya tienen treinta o cuarenta años, creo que hay una escena que está creciendo, me parece que hay otro tipo de música con otro tipo de letras, nosotros una banda que no nos gusta hacer playback”, dijo Gastón Sardelli, guitarrista y baterista de Airbag.

Airbag es el proyecto formado en 2003 por los tres hermanos argentinos: Patricio (guitarras, teclados y voz), Gastón (bajo y voz) y Guido Sardelli (guitarra, batería y voz). Cuentan con un gran reconocimiento en la escena del rock argentino y se han instalado como uno de los grupos más exitosos de su generación. Tan sólo con Airbag, el primero de sus siete álbumes, obtuvieron Disco de Oro y Platino. Se posicionaron rápidamente como una de las bandas favoritas de los jóvenes argentinos y ganaron su primer premio como Artista Revelación, otorgado por la revista Rolling Stone.