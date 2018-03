Aleks Syntek se defiende con música

Después de la polémica por los comentarios del cantante sobre el reggaetón, anuncia concierto en el Auditorio Nacional con “Trasatlántico”

Arturo Arellano

Sin interés por acrecentar la polémica que resultó por los comentarios de Aleks Syntek sobre el reggaetón, que resultaron en una trifulca en redes sociales y que incluso le costó al artista su destitución como embajador de Unicef, prefiere enfocarse en lo musical y defenderse con su trabajo, de manera que luego del lanzamiento de su más reciente disco “Trasatlántico”, arranca con los conciertos y en la Ciudad de México la cita para el mismo es el 15 de junio en el Auditorio Nacional, donde promete ofrecer el show más grande de su carrera.

En conferencia de prensa, Aleks se permitió adelantar algunos detalles y seguir aclarando su situación en torno a su lucha contra el reggaetón. “Daré el show más espectacular en luces, imágenes, escenografía, con invitados del ‘Trasatlántico’, como Nacha Pop, Orquesta Mondragón y no me confirma aún Ana Torroja, pero ya tiene la invitación.

Estoy combinando mis hits con los temas de ‘Trasatlántico’, es un ir y venir de canciones famosas, desde mis inicios, los de esta gira serán conciertos energéticos, me doy cuenta de que la gente se prende desde la primera canción, hasta la última.

Las del disco son canciones de reversión de los ochentas, que si bien a los más jóvenes no les tocaron, sí las están retomando, me emociona que los de mi generación, les han enseñado esas canciones a sus hijos”.

“Para mí es hacer un tributo, es hacer tuyas las canciones y hacer que parezcan nuevas. Es rendirle honor a quienes me influenciaron musicalmente, la movida madrileña, porque antes de eso escuchaba rock. Pero las letras de esa ola de Madrid, me inspiraron y la vida me dio la fortuna ahora de hacer amistad con ellos. Nacho Cano, incluso me está invitando a una obra de teatro en Estados Unidos. Ana Belén, que es más trovadora, le gustó tanto mi versión de ‘La puerta de Alcalá’, que la incluyó en su disco de duetos. Al invitarlos y cantar ellos conmigo, me hago parte de su historia musical también, eso es mi mayor premio, más que los Grammys”.

“En un par de semanas haremos oficial el estreno de un tema original mío ‘Insomnio’, que será el tema de la nueva novela de Carlos Moreno, de Televisa, es juvenil, aparentemente se va a llamar ‘Y mañana será otro día’.

Esa novela será protagonizada por Angélica Vale, amiga mía y estamos gestionando que aparte del tema de la novela, también cante el tema romántico, que sería una balada original a dueto con Ally Brooke de Fifth Harmony. La invité a hacer esto y estamos trabajando juntos la canción y tendrá versión en inglés y español”.

Sobre la polémica en redes sociales por sus comentarios acerca del reggaetón dijo “nunca voy detrás de la moda, porque lo suenan tanto, que es cansado, a mí me ha gustado marcar diferencia y la única razón por la que no haría un dueto con gente del urbano, es porque no me quiero sumar al exceso que ya hay de ese ritmo. Para que grabar eso, si con esta música y versiones de canciones de los ochentas he podido hacer felices a tantos jovencitos entre 16 y 21 años. Por otro lado ya no quiero hablar mucho, el mensaje que he dado es muy claro sobre el reggaetón, para mí es pornografía al alcance de los niños a las 2 de la tarde en un centro comercial. Y eso ya lo digo como papá, no como artista y lo digo en buena onda, aunque en redes sociales me pongan como inquisidor pero no, yo estoy tranquilo”.

Cabe destacar que su pelea en redes sociales, le costó su destitucion de Unicef como embajador. “Mi causa siempre han sido los niños, antes de ser embajador de Unicef, ayudaba a Save the Children o incluso el Teletón. En Unicef trabajé de corazón, gratuitamente, visite cárceles juveniles y no hice mucha publicidad de mi labor. Cuando se armó la trifulca en Twitter alguna periodista le mandó mis mensajes de la una de la mañana a Unicef y mostraron una nota de que estaban preocupados. Desde la primaria no tenía un conflicto tan infantil, pero quien salió perdiendo no fui yo, ni Unicef, fueron los niños. Sin embargo, Isabel Crowley, quien antes era de Unicef, se quedó preocupada por lo que sucedió, le pareció que algo absurdo y me invitó a Juconi, su propia fundación. Ahora estoy haciendo una película importante, dirijo, produzco y hago la música, se lanza a finales de año y será para recaudar fondos para los niños en situación vulnerable. Lo iba a hacer con Unicef, pero ahora será con Juconi y no pasa nada”. La presentación de Sintek en Auditorio Nacional será el 15 de junio, pero antes el 26 de abril ofrecerá un show en España.