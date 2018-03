Lorena Dromundo es la primera eliminada de “Reto 4 elementos”

La ciclista refiere que no logró un buen trabajo con su equipo; sin embargo, espera la oportunidad de volver de alguna manera al reality

Arturo Arellano

A sus 27 años, la mexicana Lorena Dromundo, es la única representante del downhill a nivel internacional con que cuenta nuestro país en el ciclismo. Ha participado en copas del mundo y campeonatos panamericanos y desde sus inicios en el mundo de la competición ha permanecido invicta a nivel nacional, por lo que llamó la atención de los productores de “Reto 4 elementos”, reality de Televisa en el que si bien tuvo una destacada participación, ahora ha tenido que abandonar, siendo la primera eliminada.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la deportista habló al respecto. “Fue una experiencia muy padre haber sido parte de este reto, desde que me seleccionaron. Es una competencia dura, lo que vemos en tele no es lo que vivimos realmente, tuve un equipo con una boxeadora y dos compañeros cn los que falló la comunicación, no coordinamos, faltó sinergia, jalar parejo. Sin embargo, como deportista, hay que saber perder, aunque hay muchos factores que influyeron en mi eliminación” y aseguró que “los conductores nos hacían trampa, en las dos primeras pruebas fue donde se notó más claro.

En el equipo nos faltó fluir y no porque no nos cayéramos bien, sino porque simplemente no se dio el trabajo en equipo”.

“La prueba más compleja fue la de la eliminación, la de fuego, que si bien ya la habíamos hecho y muy bien en una primera oportunidad, donde curiosamente coordinamos, ya para la segunda le hicieron algunos cambios, que con el daño psicológico y el cansancio mental no nos funcionó, estábamos desenfocados. Hablo como equipo, porque así fallara uno o dos nada más, somos un equipo”. Y asegura que “me encantaría regresar, quizá estar con otro equipo, eso no lo elegimos.

Quiero destacar que grabando los promos tuve un esguince, y con eso estuve compitiendo, de manera que en unas tres semanas estaría al cien por ciento, por si tuviera la oportunidad de regresar y lo haría sin prensarlo”.

“Mi deporte es de uno solo, aquí es trabajo en equipo, en mi profesión subo a la bicicleta o bajo una montaña, pero lo hago sola. Lo mío es deporte extremo, pero hay diferencia entre el ejercicio y deporte extremo, aunque la dificultad no es menor o mayor, sólo son cosas diferentes y en ambos juega mucho la mente.

Todos estabamos capacitados para rendir físicamente y por ello se vuelve un reto mental. Generalmente no tengo problema con trabajar con más gente, hay que trabajar con lo que hay, pero me costó trabajo aquí, porque hay que ver la diferencia de edades, ellos tenían de 40 para arriba, yo tengo 27 y ya sean 5 o 10 años sí hacen la diferencia en el tema de comunicación”.

Finamente, dijo “seguiré viendo el programa, se hizo parte de mí, hice grandes amigos y nos llevamos bien con la gente que esta ahí dentro, asi que hay que apoyarlos y verlos”, concluyó.