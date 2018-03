Confía AMLO en que IP cumpla acuerdo sobre NAICM

Instalación de mesa de análisis

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, confió en que el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, cumpla con su compromiso de instalar una mesa de análisis para revisar los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM).

“Estamos hablando de una inversión cuantiosa y no queremos que se convierta en un elefante blanco, no queremos mucho menos que se convierta en una especie de Fobaproba, de acuerdo a las proyecciones plantean que se terminaría en 2024. O sea, que a nosotros nos tocaría construirlo o pagarlo y queremos saber de qué se trata”, dijo López Obrador en un video difundido en su cuenta de Twitter.

El aspirante a la Presidencia insistió en que las proyecciones de la obra contemplan que el NAICM concluya en el 2024, por lo que resaltó que esto implica más interés en su revisión pues “a nosotros nos tocaría nada más construirlo o pagarlo y queremos saber de qué se trata”, en alusión a su posible victoria en la contienda presidencial.

“Es insensato decir ya está todo acordado, se aprobó de conformidad a la ley y ya no tenemos por qué informar sobre este asunto, dar carpetazo, eso no se puede, eso no conviene, creo que a todos, al gobierno actual, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros y sobre todo a los ciudadanos nos conviene que haya transparencia, haya honestidad en la construcción de esta obra”, aseguró.

El ex dirigente de Morena dijo que a todos los sectores conviene que haya transparencia.

“A todos, al gobierno actual, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros y sobre todo a los ciudadanos nos conviene que haya transparencia, haya honestidad en la construcción de esta obra y que podamos entre todos decidir si eso es lo más conveniente. Si hay que gastar los 300 mil millones de pesos para resolver el problema de la actual saturación y ahorrarnos más de 200 mil millones, pero por eso la revisión”.

Ayer, el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, dijo que la cancelación del proyecto implicaría una pérdida de 120 mil millones de pesos por penalizaciones convencionales, liquidación de personal e inversiones realizadas y no recuperables, sin contar las demandas por daños y perjuicios.

Acompañado por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, Patiño aseguró que la próxima administración no enfrentará presiones financieras para el pago de la obra y que su construcción está blindada contra la corrupción.