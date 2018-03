Recomendaciones para vacaciones de Dibbuks

“Kiosco”, de Juan Berrio

La nueva entrega de Juan Berrio: unas acuarelas espectaculares, con mucha sensibilidad y nada de texto.

Ésta es la tragedia de un héroe diminuto, su aventura particular en un mundo que parece ignorar su existencia. Kiosco habla de lo que hacemos mientras vemos pasar el tiempo, a la espera de lo que no acaba de llegar. En este libro no hacen falta las palabras. El dibujo lo dice todo. Como su personaje, silencioso y expectante, el autor de este libro nos ofrece un relato donde formula preguntas sin voz.

“Me importa un culo”, de Diana Azpiri

Fenómenos y curiosidades o todo lo que siempre has querido saber sobre… ¡el culo!

Culo. Qué palabra tan chistosa, por ser graciosa la imagen que en nuestra mente evoca. A pesar de su imprescindible función y sus múltiples beneficios, esta parte de nuestra anatomía no recibe todos los honores que merece. Como tributo, hemos decidido regalarle este libro, en pago por todas sus bondades.

“Materia dispersa”, de Dino Lanti

El humor negro (y rojo) de este librito de ilustraciones e ingeniosos juegos de palabras te hará pensar y sonreír a partes iguales.

En las viñetas de Materia dispersa, la imagen y la palabra se articulan como una mandíbula que no sólo busca hincarle el diente a la realidad, sino también reírse a carcajadas. Los autores se considerarán felices si consiguen despertar en los lectores algún tipo de mueca, sonrisa o idea. Limitándose al rojo, al blanco y al negro (son daltonic friendly), realizan un importante tratado de filosofía humorística que entremezcla política, sociedad, religión, muerte o vida en pareja.

