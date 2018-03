Todos los buitres sobre el NAICM; ¡hasta los del Ejército!

Francisco Rodríguez

“Algo flota sobre el agua”, dijo el húngaro Lajos Zilahy en aquel revelador libro que anunciaba el desastre, al descubrir la mancha negra en medio de la corriente, tan lejos de la orilla, que hizo brotar los sentimientos más sinceros, pero también los más crueles y desconocidos. Se acercaba un aquelarre y con éste la destrucción.

En nuestro aquelarre, el fin de fiesta del priísmo ordinario puede ser representado perfectamente con la construcción del nuevo aeropuerto intergaláctico, donde han metido la mano todos los apetitos favorecidos, donde rondan los buitres del sistema sobre nuestros exprimidos presupuestos públicos.

El Ejército ha contado con la colaboración del INAI, otra vez el mismo de Ximena Puente, para no entregar los contratos y facturas que sirvieron para materializar el proyecto faraónico de Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Lo que se ha revelado es apenas la punta de ese iceberg, donde asoma la purulencia, es de escándalo internacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional construyó la barda perimetral mediante contratos que le permitieron encarecer la obra 89% y el uso de al menos dos empresas fantasma, revela la bitácora de obra obtenida por Carmen Aristegui. Además, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que el Ejército no comprobó el gasto de 389 millones 670 mil pesos, considerando que es una baba de perico.

Las dos empresas fantasma que utilizó para esto nacieron con dos minutos de diferencia, protocolizadas por un notario a modo de Puebla, quien acudió a la Secretaría de Economía a reservar los nombres, por si las moscas. Los dueños fantasma viven en Oaxaca y aparecen en el padrón oficial como beneficiarios del Programa de Empleo Temporal.

Un asunto redondo, como todos los que se acostumbran, que deja las huellas de lo indecente, el protocolo de lo infame. Los domicilios de las empresas no aparecen en ningún lado. La titular del INAI renunció hace unos días para inscribirse entre los militantes priístas y obtener la candidatura a diputada plurinominal. Todos, en busca de fuero.Porque previamente el mismo INAI ha catalogado al PRI como “la organización más transparente” del país, mientras los soldados se declaran inconformes con los procederes de Salvador Cienfuegos, cuya familia es concesionaria de las pinturas Comex, para colorear todos los inmuebles militares, necesítenlo o no.

En las épocas de la mordaza, del pan y palo contra las libertades en México podía medio hablarse casi de todo, con excepción de tres cosas: la Virgen de Guadalupe, el Presidente de la República y el Ejército mexicano. Quien lo hacía ubicaba su cabeza en la guillotina y era despedido de todas las redacciones, se convertía automáticamente en un apestado.

Con el avance de la corrupción nadie se salva. Porque con sus procederes desaseados para el robo, exigen a gritos que se les descubra. La impunidad los declara inocentes, absueltos, porque todos están en peligro de ser juzgados y creen que la cobija les alcanza, mientras el pueblo no vote de plano contra ellos.

Lo prohibido ahora no es hablar de los funcionarios ni de las deidades. Lo prohibido es señalar las corruptelas. Cuesta la vida, provoca los asesinatos de los periodistas independientes, la censura sangrienta contra nuestra profesión, mientras llena de maletas de dinero los bolsillos de los loros radioeléctricos y los de la prensa escrita que se ponen de pechito.

Está en tela de duda que el Ejército combata al narcotráfico, al huachicoleo, que sea el sostén de la seguridad nacional, que vele por la inviolabilidad de las propiedades, que resguarde el cumplimiento de las libertades. La corrupción galopante instaurada por el régimen lo ha contaminado de cuajo, lo ha arrinconado a servir a los poderosos cómplices del trasiego.

Cuánto tienes, cuánto vales, es la consigna del aparato. Lo mismo aplica para civiles, marinos y verdes uniformados. Lo sufren las cien mil raleas que padecen las extorsiones, secuestros, asesinatos, vejaciones, cobros de derechos de pisos y todas las extralimitaciones que se imaginen. Su Majestad, la corrupción preside el aquelarre.

Desde que llegó a la Sedena, Cienfuegos fue autorizado por la Comandancia Suprema para cerrar la fábrica de pintura del Ejército dependiente de la Industria Militar. Habilitó a su hija y su pareja para adjudicar todas las rutas de la distribución de las pinturas Comex. En los establecimientos, caseríos, instalaciones e infraestructura militar.

Los militares a su mando siguen protegiendo narcos, asesinando con gran letalidad a pueblo abierto, solidarizándose con gobernadores rateros, amenazando a los que su único delito es manifestar públicamente sus ideas. Entienden el poder como el poder de matar. De lo demás, ya ni hablamos.

Las revelaciones de su participación en los trastupijes del aeropuerto no hacen sino confirmar que todos, desde el Presidente hasta el sursum corda están metidos en el enjuague. No se puede interpretar de otra manera. Ya impusieron la ley de la selva. Falta que les apliquemos el sálvese quien pueda después de despedirlos para siempre el próximo primero de julio en las urnas.

Por eso, Meade se desgañita defendiendo la honorabilidad y la gran ingeniería que se encuentra detrás del negocio. Por eso se desgarran las vestiduras junto a él quienes no deberían hacerlo, pues al fin y al cabo ni están invitados al banquete ni, como decía don Teofilito, los invitarán jamás, a menos que ganen la contienda.

Por eso, se ceban en quienes los deturpan y señalan. Revisar todo, lo del aeropuerto, las reformas estructurales, las matanzas, las empresas fantasma favorecidas, los contratos petroleros, la entrega de la soberanía en la explotadora de sal, y lo que haya dejado una estela maloliente de la corrupción imperante, la que todavía quiere más tiempo para acabar de saquearnos.

Es tan insoportable el abuso que hasta los senadores del PAN responden indignados: hay que revisar todo lo que tenga que ver con los enjuagues del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No es posible hacer caso omiso de esta traición. Aún es tiempo de remediar algo, de pasar bajo la lupa a los dos grupitos de descastados que se aprovechan de toda obra, con la complacencia estatal.

Higa, Vázquez Raña. Hank y los Gérard, parientes políticos de Salinas de Gortari, a la punta de la estampida. Son los campeones del contratismo, los expertos que saben de carreteras, trenes bala, presas hidroeléctricas, perforaciones petroleras, concesiones de medios radioeléctricos, todo lo que se mueva, todo lo que deje, aunque apendeje.

En todos los aquelarres cotidianos de nuestro país se encuentra la verdadera delincuencia organizada. La corrupta e impune que se cubre con el poder del pueblo recibido en las horas aciagas del sistema. Es la auténtica, la que preside todas las demás.

El Ejército se suma a la lista de los corruptos indeseables. Algo flota sobre el agua. Debe de estar, argumentan los capitostes, porque ellos serán los que se roben la elección a base de cachiporra y metralla. Merecen participar, con todas las de la ley. Son muy astutos e inteligentes. Todos los buitres sobre el aeropuerto galáctico que se terminará dentro de veinte años… si es que antes no se hunde en el pantano texcocano.

Sólo se les olvida el aserto popular: lo inteligente no quita lo pendejo. Porque no hay represión ni matanza cuando existan diez millones de votos arriba de su protegido. Que no se les olvide, antes de ejecutar las órdenes. ¿Usted los dejará seguir robando? ¿Ya tiene lista su credencial para votar y botarlos?

Índice Flamígero: Javier Jiménez Espriú, propuesto por AMLO para ocupar la SCT en caso de que gane, aseguró que el Nuevo Aeropuerto se construye en “el lugar más inapropiado posible“, donde “el suelo se hunde y también se mueve“, por lo que estimó que es “difícil encontrar otro sitio peor para hacerlo”- Aunque reconoció que el aeropuerto actual está saturado, en entrevista para #AristeguiEnVivo detalló que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sería frenar esta obra y revisar los contratos. “Con el sismo de septiembre hubo un asentamiento súbito de 5 centímetros… No hay obra imposible, pero sí incosteable, se pueden construir hasta castillos en el aire pero es mucho más caro construir y es mucho más caro mantener”, señaló. “Esta es una aberración”, consideró, pues hay un “dispendio de fondos”. “Independientemente del costo, estamos tomando la decisión de tirar a la basura lo que vale el aeropuerto actual y la base aérea en Santa Lucía, pues automáticamente no los podemos usar”, agregó, en un país que “no está en condiciones de tirar a la basura”. + + + Hace dos años la revista Proceso publicó: “Tenemos que frenar ‘a como dé lugar’ el nuevo aeropuerto y construirlo en otra parte, porque no sólo es inconstitucional, incompatible y muy costoso, sino que dicho ‘botín’ de la Presidencia implica un altísimo riesgo para la población y la infraestructura de la Ciudad de México. Lo anterior es afirmado por el ex director de la Comisión Nacional del Agua José Luis Luege, quien sostiene que ese aeropuerto provocará enormes inundaciones y hundimientos de suelo en la ciudad.” + + + Y ayer, al unísono, el candidato Meade y Los Pinos salieron a la palestra a defender el botín, perdón, a defender el NAICM.

