“El privilegio de mandar”, para reírse de quien se ríe de nosotros

El divertido montaje le da al público la posibilidad ilusoria e hilarante de estar cerca de los políticos mexicanos

Arturo Arellano

“Entre políticos podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. La silla presidencial está en juego y ellos sólo buscan el privilegio de mandar. Ríete de los que se ríen de nosotros”. Esta es la premisa de “El privilegio de mandar”, que inicialmente se dio a conocer en México con un programa de televisión, pero que ahora ha sido adaptado al teatro por Claudio Herrera, quien cuenta con un elenco extraordinario, entre los que destacan Eduardo España, Pierre Ángelo, Héctor Sandarti, Dalilah Polanco, Alfonso Villalpando y Christian Ahumada, quienes se presentan de viernes a domingo y hasta el 1 de abril en el Centro Cultural Teatro 1.

Cristian Ahumada, quien da vida a Andres Manuel López Obrador “El Peje”, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que nos contó sobre su trabajo, al encarnar al candidato de Morena a la Presidencia. “Estamos muy contentos, porque ahora ya estamos en teatro, trasladamos el proyecto de televisión al teatro y la respuesta ha sido maravillosa. A Andrés Manuel yo ya lo había hecho hace tiempo, con una obra que montamos Verónica Toussaint y yo en 2012 ‘Los 4 jinetes del apocalife’, donde me tocó imitar al ‘Peje’, por eso ya no tuve tanta complicación.

Lo que hice para ‘El privilegio de mandar’, fue matizar al personaje, prepararme y alejarme del ‘Peje’ que hacía Germán Ortega, porque sabía que estarían las comparaciones, su “Peje” es entrañable, pero era más de caricatura, más en parodia y yo lo que traté de hacer con mi versión, es hacer lo más cerca a como es Andrés Manuel hoy, un hombre más incisivo, crítico, mesurado, no tan parodia, sino mimetizarme con Andrés Manuel, sacar frases típicas, gestos, esa famosa pausa en sus discursos y a la gente le ha gustado”.

En el tema de la obra señaló que “lo que tratamos de hacer es contar un poco la historia de como nace la corrupción que permea el país, desde la época prehispánica, porque van a ver desde los aztecas, pasando por la conquista y hasta el México moderno, es un recorrido por varias etapas de la transición de nuestro país. Literal son varias escenas, varios cuadros, con producción espectacular de parte de Gou Producciones. Todas la escenas van acompañadas de música, escenografía, cambio de luces”. Y aclara que “básicamente lo que queremos como compañía teatra, es que la gente tome su propia opinión y que la gente vote, que hagan valer ese derecho, es importante mencionar que no estamos afiliados con nadie, no favorecemos a nadie, no nos cargamos a derecha o izquierda y tratamos siempre de ser plurales, no militamos para nadie, más bien queremos que la gente se divierta y ría de los políticos, que se lleven su propia opinión, que no dejen de votar por quien quieran o se identifiquen, pero que lo hagan”.

Sin más, la obra se presenta viernes 19:00 y 21:30 horas, sábados 17:30 y 20:30 horas, domingos 17:00 y 19:30 horas. Mientras que este jueves 29 ofrecerán una función especial por Semana Santa a las 20:00 horas.