El “charolazo” de Calderón

Punto por punto

Augusto Corro

El ex presidente Felipe Calderón se convirtió en el principal pedigüeño de dinero para la campaña de su esposa, Margarita Zavala, quien, como candidata presidencial independiente, aspira regresar a Los Pinos.

El ex mandatario panista se desempeña como el principal promotor político de Margarita Zavala y continúa como militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Una cara para pasar la charola para su candidata familiar y otra para mantener el divisionismo en la organización política que lo llevó a sentarse en la silla presidencial, durante seis años que resultaron fatídicos.

Sin rubor alguno, Calderón inició la cruzada para recolectar fondos para la campaña de Margarita que, vista la realidad objetivamente, sólo un milagro hará que alcance la victoria en esta jornada electoral.

Los topes de la aportación económica para aquellos simpatizantes de Zavala se encuentran entre los diez mil y cincuenta mil pesos. En sus redes sociales el ex presidente explica las razones del “charolazo”:

“Dona a la campaña de Margarita Zavala. Esta es una campaña diferente, construida sólo por los ciudadanos. Tu donativo es muy importante”.

¿Tiene Calderón la autoridad moral para promover la imagen política de su esposa Margarita? ¿Ya se le olvidó la guerra fallida contra la delincuencia organizada, cuyo saldo superó los 120 mil muertos?

¿A quienes pretenden engañar el matrimonio Zavala-Calderón?

Felipe Calderón, igual que otros ex presidentes de México “no supieron irse a su casa ni han entendido que su tiempo terminó”. No controlan su ambición por el poder y los negocios y pierden cualquier rasgo de cordura.

La aventura política de los esposos Calderón-Zavala no será fácil. Tendrán que competir con otros partidos que tienen estructuras sólidas para apoyar a sus candidatos.

¿Además del “charolazo”, de dónde saldrá el dinero para la campaña de Margarita Zavala? ¿Le alcanzará el dinero de la pensión vitalicia que los mexicanos le ceden a su marido?

Por lo pronto, la candidata independiente estará apoyada en familiares, amigos y ex empleados de Felipe Calderón como equipo de campaña.

EL SIGNO DE LA CORRUPCIÓN

En temporada electoral el PRI pasará la prueba de fuego más importante en los últimos años. ¿De qué hablamos? De la corrupción de sus ex gobernadores, aquellos ladrones que saquearon las arcas públicas. Claro, no solamente son los tricolores. También se encuentran en la lista negra los mandatarios de otros partidos; pero la mayoría de exgobernantes son de extracción priista y se encuentran en la cárcel.

Lavar la imagen del PRI no será fácil. Sus ex gobernadores tienen los expedientes judiciales cargados al máximo. Con delitos acumulados en su contra como peculado, enriquecimiento ilícito, colusión con la delincuencia organizada, etc.

En los últimos trece años, las autoridades aseguraron a nueve ex mandatarios cuentas bancarias, fincas, ranchos, autos de colección, departamentos en México y Estados Unidos, joyas, obras de arte, empresas y cuentas bancarias. Todo lo incautado supera los 6 mil millones de pesos.

En la lista de delincuentes se encuentran, entre otos, los siguientes exgobernadores:

Guillermo Padrés Elías, de Sonora (PAN); Roberto Borge, de Quintana Roo (PRI); Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz (PRI); Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas (PRI); César Duarte, de Chihuahua (PRI); Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes (PAN); Andrés Granier Melo, de Tabasco (PRI) y Roberto Sandoval, de Nayarit (PRI).

De los saqueadores del tesoro público, solo falta capturar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra en Estados Unidos. Según se informó, las autoridades mexicanas ya solicitaron al gobierno del país vecino la deportación del ex funcionario, quien llegó al poder pobre y salió como socio del Banco Progreso.

No será fácil para el PRI tocar el tema de la lucha contra la corrupción. Está comprobado que los cargos públicos son utilizados por los tricolores para saquear las arcas públicas. Los priístas no tienen manera de negarlo. El signo de la corrupción lo tienen muy marcado.

LA LICENCIA DE MANCERA

El sábado 31 es la fecha límite para solicitar licencia al cargo jefe del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera. El funcionario panista-perredista-emecista será candidato plurinominal al Senado. No hará campaña, el cargo, en caso de conseguirlo, debe tomarlo como un regalo del PAN.

Mientras se define su situación, Mancera dijo que promoverá el proyecto de gobierno de la coalición integrada por PAN-PRD-MC en todo el país. Flaco favor le hará al frente al funcionar como su pregonero.

El aún jefe de gobierno se encuentra en calidad de derrotado en las lides políticas. No alcanzó la candidatura presidencial como era su sueño. No tuvo el capital político suficiente que lo apoyara. Ni siquiera “Los Chuchos” se acordaron de solidarizarse con su cuate. Sin duda, le quedó muy grande el cargo.

Los capitalinos se encuentran hartos del desgobierno de Mancera, que dejará un sinnúmero de problemas sin resolver, como son la reconstrucción de la Ciudad de México, el caos en del transporte, la falta de agua en las colonias del oriente del Valle de México, la espiral de violencia, las fotomultas, etc., por citar algunos.

Sin duda, el cargo de jefe de gobierno le quedó muy grande a Mancera. ¿Usted que opina?

aco2742@hotmail.com