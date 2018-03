Turno de los “halcones” de EU para atacar a AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

Se pierde en la noche de los tiempos la convicción generalizada de que un secreto guardado entre tres jamás puede conservarse. Para una confidencia, más de dos es multitud, máxime cuando se trata de las especies, datos y rumores que trascienden el ámbito de lo privado, para constituirse en sacudidas de opinión que pueden incidir en el interés público.

Los corresponsales acreditados en México son comúnmente personas muy bien informadas, que cuentan con sus “gargantas profundas” conectadas a los círculos del poder político, económico y financiero de los corrillos imperiales.‎ Y por lo general, sueltan obuses difíciles de envolver en el sigilo.

Se dice que a raíz de lo sucedido en un plató televisivo donde el candidato de Morena puso pintos y pelados a los representantes eximios del manejo de opinión publicada, los ánimos de personas demasiado influyentes en la política imperial subieron de castaño oscuro.

Se prendió en Nueva York la alarma del peligro para los intereses desplegados en México. Vieron palpablemente dos cosas: que los embates criollos contra el prestigio del abanderado de oposición eran extremadamente ridículos e inofensivos, y que ya era momento de actuar en los asuntos domésticos mexicanos de una manera agresiva.

Era hora, pues, de desplegar todas las baterías, pero dirigidas ahora de una manera concluyente sobre el derrotero de las campañas y de los resultados que a ellos les interesan en la contienda por la Presidencia de la República. No podían seguir atenidos a la falta de contundencia de Los Pinos para detener el avance incontenible del adversario.

Las encuestas ascendieron a niveles peligrosos de aprobación y sentido del voto en favor del que estaba señalado para perder. Tocó niveles imposibles de controlar. Rebasó todas las posibilidades de ser afectado por los de Atlacomulco. Se requería la intervención eficaz de los halcones de la información y de la manipulación de intenciones. AMLO en la mira, pues.

No es la primera vez que sucede, dijeron. Ante escenarios parecidos, es lo más normal que los titanes de los vericuetos deban interceder para canalizar los ánimos. Cuentan con todo tipo de arsenales para hacerlo. Desde informaciones confidenciales hasta misiles de destrucción de la opinión que difícilmente fallan, aseguran.

Por primera vez podremos ver en nuestro país dos fenómenos inéditos en las campañas presidenciales: el desenfreno de las cataratas de lodo desde verdaderos emisores de drenajes malolientes de heces tenebrosas, hasta la definición y aseguramiento del cabeza de turco que debe pagar por todo el tiradero.

Aseguran que es algo que nunca hemos visto en este rancho. Lo que viene es una competencia de indecencias y marranadas propias de un chiquero maloliente, más el apersonamiento en el país de verdaderos estrategas de la coerción y la fuerza para obligar a Peña Nieto a cumplir con sus labores de zapa, hasta hoy infructuosas.

Pueden personalmente presentarse en Los Pinos para amenazar al de la banda con dicterios realmente mayúsculos, que van desde manotazos en serio sobre el escritorio para recordarle quiénes son los que mandan en el cotarro, hasta secuestros reales, no imaginarios de los personajes en el guión para que ejecuten los designios desde sus casas de seguridad, de aquí al día de la elección presidencial.

Y es que lo que se encuentra en juego no es una baba de perico: los contratos sobre la reserva y la geografía petrolera, los del nuevo aeropuerto galáctico que rebasan las imaginaciones monetarias del respetable, los acuerdos sobre el control de los beneficios del narcotráfico, los relativos al manejo de los grandes negocios financieros que corren el riesgo de quedar suspendidos.

Esto provocaría el caos entre las familias pudientes del enjuague en los Estados Unidos. No están dispuestos a arriesgarse. Por ello, la inminente amenaza de una intervención definitiva sobre el curso de las campañas electorales. Puede implicar sangre, presupuestos, acciones criminales de toda laya, sacrificios públicos, lo que sea, con tal de conservar intactos los intereses del Imperio aquí en el rancho grande.

Lograr por la mala que la palabra empeñada en la entrega real del país se cumpla al pie de la letra, ¡faltaba más! Para eso están ahí. Y nada es gratuito ni ocasional, todo pacto se cumple en las condiciones en que se efectuó. Rebus sic stantibus o estando así las cosas, reza el derecho romano.

Las preferencias logradas por el candidato de oposición son inaceptables para el pudor democrático de los gabachos. Esto se salió de madre. Ya los responsables de mantener la paz del palenque nacional no funcionaron. Llegan los halcones para que la palabra entregada se cumpla. No confían en la pericia de los de Zacazonapan.

El problema es que, cuando una cosa así sucede, lo provisional puede volverse definitivo. El problema es empezar la cena de los buitres; después ya no querrán regresar a sus madrigueras. Todo debe mantenerse estable, a punto de cocción. Repetir sí, regresar, jamás, reza el predicamento político de todos los tiempos.

Se quejan en el cotarro de Wall Street que de nada sirvieron las carretadas de los miles de millones que se canalizaron al objetivo de conservar el poder. Pudo más el mal fario, la desgracia de tener al frente del Estado a un incompetente desprestigiado, catalogado por propios y extraños como el mayor ladrón de la historia, y el más ignorante de la comarca latinoamericana.

Y es que según ellos, tienen razón de la quejumbre. Los capitales y representantes acreditados en México, tanto por parte de las empresas concesionarias como de las fuerzas policíacas armadas que empistolados pasean sus palmitos por nuestro territorio, les dicen que esto es ingobernable por parte de quienes están encargados del poder.

Llegaron a su límite. No aguantan ni un resfrío, menos pueden tener las armas necesarias para detener las andanadas de opinión pública, ansiosas de revancha, llenas de furia y rebeldía contra los caporales yanquis de Los Pinos. El rancho está en pie de guerra y ya no cuentan con los interlocutores confiables para detener a los levantiscos antipriístas.

El voto antisistema es una realidad inobjetable. Y a ellos no les gusta que alguien a quien no hayan contratado previamente los objete. Todo debe sujetarse a un guión establecido. Pero tal parece que aquí ya nadie entiende que no entiende. No hay mando.

Para los gavilanes se acabó el jueguito de espejos que era la política mexicana hasta antes de la llegada al poder. El toma y daca de favores, más apoyo y reconocimiento de aquél lado para aparentar la normalidad democrática de la perversidad.

Esto no puede seguir así. El cabeza de turco tiene que pagar la afrenta y la amenaza de ver cruzarse la banda al indeseable. En mala hora, Peña se convirtió en esa cabeza de turco que tiene que responder por el agravio de que los intereses yanquis se vean amenazados. Es el que tiene que pagar y responder por lo que suceda.

Posiblemente, piensan, los halcones fallen en la encomienda. Eso dependería del grado de encabronamiento popular por los seis años de masacre colectiva.‎ Y usted sabe, hay cosas que ni el dinero en gran escala puede comprar: se llaman dignidad , decoro y valor civil. Llegó la hora del pueblo real.

¿Está usted dispuesto a votar para responder a las agresiones extranjeras?

Índice Flamígero: A las carreras y quizá hasta “a tontas y locas” el gobiernito subastó ayer, otra vez, el territorio nacional y nuestras menguadas riquezas. De acuerdo a información del diario Reforma, se adjudicaron “16 de las 35 áreas de aguas someras que se licitaron en esta ronda y 19 quedaron desiertas. Pemex, ganó en la provincia petrolera Tampico-Misantla-Veracruz el área 16 y 17 junto a la alemana Deutsche y Compañía Española, además del área 18 en un unión con esta última. Para el área 16 el consorcio ofreció 24.23 por ciento en participación al Estado y para la 17 propuso un 35.51 por ciento. La alemana ya tenía un contrato de aguas someras a raíz de la ronda anterior 1.2 y fue socio ganador del campo Ogarrio con Pemex, mientras que Compañía Española no había ganado contratos hasta ahora. El área 18 quedó en manos de Pemex y Compañía Española, en la que propusieron una participación de 40.51 por ciento. En la provincia Cuencas del Sureste, la más competida de la licitación, Pemex Exploración y Producción amarró el bloque 29 en solitario, el cual contiene aceite ligero. Ofertó la propuesta más alta, para la cual anotó el máximo para el Estado, perforar dos pozos y pagar 13 millones 75 mil 75 dólares en efectivo. Las áreas 32 y 33 también las ganó Pemex de la mano con la francesa Total y cerró la jornada con el área 35, la cual se echó a la bolsa con la anglo-holandesa Shell. Para el bloque 32 ambas empresas ofrecieron 40.49 por ciento en regalía para el Estado y para el 33, 50.49 por ciento, con lo cual superó el 40.35 por ciento que ofrecieron ENI y Lukoil, quienes quedaron en segundo lugar. Se informó que previamente la empresa del Estado ya había firmado otros siete contratos correspondientes a licitaciones petroleras anteriores. También resultaron ganadoras otras empresas como la inglesa Premier y la española Repsol.” + + + El Índice Político hace una pequeña pausa. No se publicará sino hasta el lunes 2 de abril. Gracias.

