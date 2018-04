Ronnie Wood vence al cáncer

El guitarrista de Los Rolling Stones, libre de la terrible enfermedad, ya se prepara para una nueva gira con la banda británica

Roonie Wood fue diagnosticado con cáncer de pulmón en mayo del año pasado, por lo que fue necesaria una operación para impedir que el mal se extendiera. Ahora, en comunicado de prensa de parte de Consequience of Sound, han anunciado que el guitarrista de Los Rolling Stones ha vencido al cáncer, ya que no existe rastro de la enfermedad en su cuerpo.

El cáncer según informaron, estaba concentrado únicamente en un pulmón, lo que requería de una intervención, para evitar que este se expandiera a otras partes del cuerpo.

Se dijo que la quimioterapia no era necesaria. Sobre lo anterior, Ronnie Wood declaró que de cualquier modo la habría rechazado, y todo con el fin de conservar su larga cabellera. “Este cabello no iría a ninguna parte, de ninguna manera”. Ronnie se mostró siempre positivo, incluso durante el tratamiento refirió que nada podría impedirle seguir tocando y girando con la banda. Ante la noticia de que ya no hay rastro de cáncer en su cuerpo, se dijo sorprendido. “Ya era una maravilla que no tuviera más cánceres. Estaba preparado para permanecer positivo hasta mi último aliento. He tenido una gran vida y estaba listo para partir”.

Esta noticia se da casi a la par del arranque de la gira europea de Los Rolling Stones, donde la participación de Ronnie estaba en duda, y ahora el guitarrista se reintegra a la agrupación y con una nueva oportunidad para seguir haciendo vibrar al mundo con sus solos, riffs, y por supuesto, su abundante cabellera.