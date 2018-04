Solé Giménez comparte música con “Los hombres sensibles”

La cantante presentará su más reciente disco en el Teatro de la Ciudad este 19 de abril, donde pretende tener varios invitados especiales

Arturo Arellano

Soledad Giménez Muñoz, mejor conocida como Solé, es una cantante, compositora e intérprete española, quien a lo largo de su carrera y con su extraordinario bagaje artístico, ha colaborado en la dignificación de la mujer dentro de la música. Es por ello que ahora con un lugar bien ganado dentro de esta industria se permite lanzar “Los hombres sensibles”, un disco con el que demuestra que no hay enfrentamiento entre hombres y mujeres, sino una lucha codo a codo por lograr la igualdad. En éste, Solé ha sido acompañada por artistas, como Dani Martin, Pedro Guerra, Chabuco, Víctor Manuel, Edgar Oceransky y otros, de los que con algunos contará en su presentación del 19 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Para ofrecer mayores detalles, Solé platico en entrevista para DIARIOIMAGEN. “Vamos a presentar ‘Los hombres sensibles’, que como bien indica el título, es un disco de duetos con hombres maravillosos, artistas importantes y talentosos. Son canciones nuevas de ellos y mías en un disco lleno de cosas bonitas. Incluso, alguno sin duda me acompañará también en la presentación del Teatro de la Ciudad, que considero un recinto importante, un lugar mágico, el marco perfecto para esta música y las grandes voces que podrían acompañarme”.

“Lo que está ocurriendo actualmente en el tema de el empoderamiento de la mujer, es una cosa importante, llevamos miles de años siendo relegadas y ahora se están dando pasos para que esa desigualdad desaparezca. Yo no creo que busquemos el enfrentamiento, entre hombres y mujeres, no vamos contra nadie, sino contra una tradición que nos elimina y engaña, que nos hace menos, eso lo queremos erradicar en todos los aspectos, por supuesto, en la música también. Pero no es un enfrentamiento entre hombres y mujeres, es una lucha a la que los hombres se deben sumar e ir codo a codo”.

En ese mismo tenor refiere que “existen hombres maravillosos, hombres que suman su voz a la nuestra, pero en general quizá los hombres no están levantando suficientemete la voz, necesitamos de esos hombres emotivos y cariñosos, creo que deben estar más cerca de las mujeres, porque lo que se pide es justicia, no es otra cosa y para ello todos deben ponerse en el lugar de una mujer, ese es el paso más importante. Muchas veces, la mujer pasa desapercibida o incomprendida, porque no son empáticos con nosotras”.

En el tema del concierto dijo: “es posible que el invitado sea mexicano y es algo realmente emocionante, porque esta experiencia me ha dejado mucho, no esperaba hacer un disco así con tantos años de carrera, pero imagino que no se podía con menos, porque lo que hice fue llamar a mis amigos y esto es producto de todos estos años de andar. Ellos mostraron interés, se sumaron con mucho cariño, tanto han puesto de sí mismos, que sólo me puedo sentir agradecida”.