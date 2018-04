El Kanka enseña al mundo “El arte de saltar”

El nuevo disco del español ya se encuentra disponible en plataformas digitales, de manera simultánea en Europa y México

Arturo Arellano

El Kanka es un extraordinario artista español, quien ha visitado nuestro país para presentar el cuarto disco de su andar musical “El arte de saltar”, el que por primera vez en su carrera ha sido lanzado de manera simultánea en su natal España y en México, por lo que también ya prepara su regreso para ofrecer conciertos, ya que en esta ocasión sólo hubo un show íntimo en el Foro del Tejedor en la Ciudad de México.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el cantautor refirió que con este disco “quiero darle el peso a Latinoamérica, que ha tenido en mi vida, nos está yendo bien aquí, les ha gustado mi música y es quizá porque tengo influencia de su cultura musical. En realidad me siento afín al sonido de los primeros discos, porque no es algo que me plantee, simplemente hago música, se la muestro a mis músicos de confianza e intento que las canciones sobresalgan por encima de todo, que no se les disfrace. Sin embargo, creo que este cuarto disco es más maduro, uno siempre aprende en el camino, aunque en mis discos siempre todo es organizo con pocos elementos eléctricos, en éste hay charango, ukelele, guitarras españolas, acústicas, mucha percusión y el sonido es muy natural”.

A lo anterior agregó: “mis sonidos son acústicos en mi música, que considero muy ecléctica, probablemente cada una de las canciones tenga un estilo, en un género distinto, tal vez porque no se hacer ninguno bien y lo que me gusta es dar pinceladas de otras. No obstante, tengo mucho de lo que recuerda al sonido del flamenco, porque soy del sur de España y esto sumado a la reminicencia latina, porque es la música que se escuchaba en mi casa cuando era niño, a mi padre le atraían mucho los sonidos de este continente y por ello se convirtió en mi música de cuna, Chavela Vargas, Los Panchos, Silvio Rodríguez, en fin, esa es mi influencia, que de alguna manera aflora en mi música”.

A nivel lírico, refiere “me encantan las letras que se escriben en este continente, de hecho puedo decir que escucho más música de aquí que de donde vivo. Por supuesto, de alguna manera eso se nota en mis temas. Siempre me ha dado mucho pudor tratar temas sociales o políticos en mis canciones, de manera directa, porque no quiero simplificar la cosa o estar en un discurso panfletario, pero en este último disco sí me quité un poquito el miedo. La poesía mía es cotidiana, el reflejo del día a día de cualquier persona y en ello se plasma también a la sociedad”.

“El hilo conductor en mi disco nuevo es bastante difícil de encontrar, porque incluso me costó mucho ponerle nombre, verle una unidad, porque casi cada canción es un rollo distinto, es como un libro de cuentos, nunca me planteo ‘venga voy a hacer un disco y voy a hablar de esto’, sólo me siento a componer canciones y cuando tengo suficientes, hago una recopilación y elijo las que más me gustan. Pero si es un disco más comprometido, más poético y serio, digamos que el humor siempre ha sido un porcentaje alto en mis letras y en este disco si está, pero menos”, concluyó.