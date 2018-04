Purificación para la CDMX, con oportunidades para la gente, buena administración y proyectos a futuro

Jorge Luis Galicia Palacios

Candidata de Nueva Alianza plantea uso de innovaciones tecnológicas en atención a problemas citadinos

Anticorrupción, seguridad, inclusión, movilidad y sustentabilidad, sus principales ejes de gobierno

Aunque dice que entre la opinión pública le conceden pocas posibilidades de ganar, Purificación Carpinteyro Calderón, candidata del Partido Nueva Alianza a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, asegura que va a ganar la contienda electoral y va a cambiar el destino del otrora Distrito Federal.

“Hay que pensar cómo resolver los problemas que actualmente tiene la CDMX, pero también hay que visualizar su funcionamiento para dentro 10, 20 y 50 años”, planteó Carpinteyro Calderón y para ello propone una administración que tenga como ejes principales de atención temas como la lucha contra la corrupción y la atención de problemas como la movilidad, los servicios de agua, seguridad pública, limpieza, transporte, desarrollo social y otros.

En reunión con un grupo de periodistas, la ex directora de Correos de México, nos comentó que esta es una oportunidad de oro para cambiar el destino de la capital. “Ya no podemos seguir con los mismos discursos de hace 20 años”, apuntó. “Los funcionarios de ahora tienen que pensar en términos de lo que va a suceder a futuro y aplicar soluciones ad hoc con el presente. Eso es lo que tienen qué hacer. Hay que buscar a los desarrolladores tecnológicos y hay que planear el desarrollo de la ciudad, dando solución a los problemas con la ayuda de la tecnología e ideas diferentes para gobernar la ciudad”.

Señaló que, de entrada, hay que pensar en un gobierno que asegure la cobertura total en servicios de internet, esto como un planteamiento básico para empezar a transformar la CDMX en lo que debe ser una ciudad inteligente.

¿Hay condiciones y recursos para aterrizar proyectos de gran alcance tecnológico?, se le preguntó. “Hay que echar mano de recursos de organizaciones mundiales. En la presente administración de la CDMX, por ejemplo, se perdieron recursos de ese tipo para el sistema de aguas, por una mala licitación y falta de transparencia, por lo que hay que insistir para alcanzar la meta propuesta. Yo tengo la experiencia y el conocimiento financiero para lograrlo”.

En materia de transparencia, propone que la tecnología pueda ayudar a una mejor aplicación y seguimiento de los recursos públicos, para que puntualmente la gente sepa cómo se está gastando o de qué manera impacta en las necesidades citadinas. Ese debe ser otro objetivo de la ciudad de la información o inteligente.

La también ex funcionaria del Banco de México, nos dijo que ella no tiene compromisos con nadie, y de ganar integrará un equipo con los mejores perfiles. Será un equipo que no reciba línea como parte de compromisos de grupos políticos. y advierte que “El que falle, sin ningún temor, sería removido”.

Mujer con amplia experiencia en el campo de las telecomunicaciones, refiere que al principio la tecnología no te hace de recursos, pero te hace de esperanza. “En este sistema de innovación tecnológica los beneficios se empiezan a notar a los seis meses, por la llegada de ingresos y mejores servicios a la población” y por ello puntualiza que ya es tiempo de purificación a la CDMX, al tiempo que añade “es tiempo de dar paso a la tecnología”.

¿En qué ánimo está Nueva Alianza en las preferencias ciudadanas?, se le cuestionó, y nos dijo con toda honestidad que reconocía que su candidatura anda baja en las preferencias de los posibles votantes, aunque agregó que esto obedece a que, a diferencia de las otras candidaturas que llevan no meses sino años en campaña, ella apenas lleva unas semanas en el escenario electoral, primero como precandidata y ahora ya como candidata. “Espero muy pronto remontar ese escenario adverso. Hay un 40% de electores indecisos y son quienes quieren algo diferente o ya están hartos de los políticos tradicionales, y yo comparto esa idea”, y refirió que su objetivo es tratar de llegar a los jóvenes “de los jóvenes que no participan en la política, a esos jóvenes que el gobierno no los está escuchando”.

Identificación de criminales y delincuentes mediante el usos de la tecnología; sistemas de aguas de captación de aguas pluviales; utilización energía solar en mercados públicos o almacenar energía solar para abastecer la energía eléctrica en centros de servicios públicos, son algunas ideas que propone como plan de gobierno la candidata del partido turquesa, quien por cierto hoy, lunes, arranca su campaña política en la delegación Xochimilco, en apoyo a los damnificados por el sismo de septiembre, donde -apunta- no se ha hecho nada y donde los recursos, al parecer, se han extraviado en el camino.

VA MI RESTO.- Aproximadamente hace quince días, después de que el partido Nueva Alianza solicitó formalmente el registro de su candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México ante el Instituto Electoral de esta capital, el presidente nacional de ese instituto político, Luis Castro Obregón, afirmó que al registrar a Purificación Carpinteyro, el partido turquesa da un golpe en el tablero de ajedrez de la Ciudad de México, “porque tenemos a la mejor candidata, con las mejores propuestas, con una trayectoria que ha sembrado en cada territorio por el que ha caminado, porque ejerce la libertad de pensar, solamente atada con el compromiso de las causas colectivas más grandes”.

Los otros candidatos son: Alejandra Barrales (PRD, PAN y MC); Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PES); Mikel Arriola (PRI); Mariana Boy (PVEM); Marco Rascón (Partido Humanista) y Lorena Osornio (independiente), y entre todos ellos surgirá el próximo jefe de gobierno de la naciente, en lo jurídico, Ciudad de México

