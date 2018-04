Debate con AMLO y Anaya, dónde quieran: Meade

Sobre situación inmobiliaria y patrimonial

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, emplazó a sus contrincantes de Por México al Frente, Ricardo Anaya, y Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a elegir tiempo, lugar y circunstancia para debatir sobre la situación inmobiliaria y patrimonial.

Entrevistado en la radio, el abanderado del PRI dijo que es un tema que valdría la pena dejar en claro, además de muchos otros asuntos en donde se tienen que contrastar, como perfiles, experiencias y propuestas.

Se trata, señaló, de tres perfiles muy distintos en materia patrimonial: uno que ha batallado todos los días, antes incluso de la precampaña, en términos de explicar su patrimonio, sus bienes; otro de quien desde hace 15 años existe la pregunta de cómo vive; y un último, el suyo, que tiene claridad patrimonial, trayectoria y manera de explicarlo.

Sobre los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), confió sean unos que permitan hacer estos contrastes e hizo votos porque no sean acartonados ni se trate de monólogos.

Consultado sobre las encuestas que la ubican en segundo lugar, el también candidato presidencial de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, dijo que es algo que sentían que iba a pasar, pues es la alternativa que más ha crecido y será la que gane la elección del 1 de julio próximo.

Sobre el hecho de que las campañas iniciaron a la par de una baja en el precio del dólar, que se coloca 18.20 pesos, dijo que la económica nacional tiene buena conducción.

“Ojalá la elección, las propuestas, lo que en estos meses planteemos los candidatos no genere preocupación, no genere ruido y no implique que se pierda confianza”, dijo al mostrarse confiado de su triunfo, que daría estabilidad a los mercados, a las variables económicas.

Defendió los siete ejes de su campaña que anunció en su arranque, el lunes, ya que todos abonan en favor de mayor certidumbre, crecimiento, seguridad, certeza de que se sacará a la corrupción de la política y, además, de tener un país mucho más incluyente.

Mientras que en entrevista con Jorge Zarza, en el noticiario de televisión “Hechos AM”, José Antonio Meade rechazó que exista alguna similitud en sus propuestas con las de López Obrador, a las que calificó de irresponsables, y dejó en claro que hay “dos modelos: uno que implica el ir para adelante, con experiencia, con certidumbre y con estos siete ejes; y uno que implica el ir para atrás, en todo”.