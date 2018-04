“El privilegio de mandar” se queda un fin de semana más en la Ciudad de México

Habrá funciones el 6 y 8 de abril en el Centro Cultural Teatro 1, antes de ir de gira al interior de la República

Arturo Arellano

Gracias al éxito obtenido con sus funciones de Semana Santa, “El privilegio de mandar” anuncia dos nuevas fechas en el Centro Cultural Teatro 1, los días 6 y 8 de abril, por lo que la gente tendrá otra oportunidad de reírse de quienes se ríen de nosotros. “Entre políticos podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño”, citan los personajes de este divertido montaje, que retrata cómo nació la corrupción en México desde la era prehispánica y cómo perdura hasta nuestros días. Luego de estas fechas en la Ciudad de México, la producción arrancará su gira por el interior del país.

El presidente del país, Enrique Peña (Pierre Ángelo) y Ricardo Anaya (Juan Frese), candidato de la coalición “Por México al Frente” y aspirante a la Presidencia de México, ofrecieron algunos detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN. De entrada, Anaya, en la piel de Frese comentó “Son dos cosas diferentes, lo que se vio en televisión y lo que ahora hacemos en teatro, con una superproducción, efectos padrísimos, pantallas, visualmente es muy atractivo. Queremos que la gente se divierta con todas las analogías y referencias que se hacen, no sólo de películas, sino de obras de teatro, elementos con los que se cuenta cómo nació la corrupción en el país, desde la era prehispánica, hasta nuestros días. Lo mismo, buscamos que la gente haga catarsis y poderle decir lo que quieran a los politicos que interpretamos nosotros”.

A lo que Peña, interpretado por Pierre Ángelo, explicó: “Son diferentes cuadros, tratamos de retratar en un principio cómo es el origen de los partidos, de la corrupción, de cómo somos los mexicanos a veces de gandallas, de cómo tratamos siempre de meterle el pie a los conciudadanos. Primero, con unos cuadros prehispánicos contamos a través de una sátira, cómo hubiera sido en aquellos ayeres una contienda electoral y finalmente caemos en los cuadros que nos interesan, que es el de Movimiento Naranja, el de Morena y luego un gran debate, donde todo empieza con el rollo de esa bronca que tenemos con Estados Unidos y Donald Trump, ese enfrentamiento de Peña con Donald y luego con los candidatos. Tocamos cosas absurdas dentro de la fantasía, como un cuadro de Star wars, pero a final de cuentas cada cuadro tiene que ver con el poder, de cómo salvaguardar los territorios y la ambición”.

Sobre los personajes, Frese dijo: “Cada personaje es una parodia, porque una imitación en este sentido no tiene tanto peso, finalmente hacer una imitación es repetir exactamente y sin intención o aportación y a diferencia en la parodia, tomas lo más característico, destacado de un personaje, lo que más se tiene qué señalar, no sólo en su forma de hablar, sino de moverse, sus gestos y entonces hacemos una interpretación de eso”. Y aclararon en el tema del texto que “todo se va transformando cómo van sucediendo las campañas, se irá enriqueciendo, no cambia la historia, pero sí se agregan cosas que trascienden conforme van sucediendo, cosas virales, detalles, como el de López Obrador, siguiendo una paloma, que finalmente retiramos, porque no toda la gente vio ese video, no fue tan viral, de modo que buscaremos los detalles que conozca la mayoría de la gente y darle un toque de comedia”.

Como reto principal coincidieron en que “fue la pluralidad, evidentemente hay personajes que se destacan más por trayectoria, no es porque estemos a favor de ellos, pero uno de los candidatos tiene 12 años de campaña, va por su tercera contienda, de modo que había que buscarles pluraridad a personajes como Anaya y Meade, que apenas van surgiendo, hace seis meses o siete, el reto es darles equilibrio y equidad, que sea un espectáculo balanceado y no dar favoritismo a nadie, mostrar esta telenovela política con neutralidad, ese es el reto, que en ningún momento se sienta inclinada la balanza hacia nadie” dijo Frese, a lo que Pierre añadió: “Queremos darle un mensaje de conciencia a los ciudadanos, para que salgan a votar, que se informen y sepan cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos, para el día de la votación tener un panorama abierto. Nosotros no marcamos tendencia a partidos o candidatos. Somos un país bastante inconsciente políticamente, tenemos mala memoria, decimos ‘para qué voto si de todos modos nos van a chingar’, ya anulamos el voto desde el principio, ‘voto por Cantinflasy me vale madre’, pero si votas por Cantinflas, es anular una planilla electoral, de modo que esta obra cumple por lo menos con la función de mostrar quién es quién y que la gente despierte su curiosidad por ver un noticiero y ver por qué o de dónde sacamos los chistes”.

Así la puesta en escena ofrecerá dos funciones más en el Centro Cultural Teatro 1, los días 6 y 8 de abril, como última oportunidad para los capitalinos y visitantes foraneos para ver la producción completa, ya que según Pierre Angelo “Aquí en la Ciudad de méxico es el único lugar donde podemos tener la producción cpmpleta en el tema de la esceografia y luces, ya que en algunos de los lugares a donde acudiremos, no hay el espacio para montarla con todo. Si bien la obra es la misma y el texto no se modifica, las escenografías si cambian un poco”.